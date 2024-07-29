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ماكينة الحضور والانصراف بالبصمة ماركة ZK-P160 وتشمل قارئ بصمة + قارئ بصمة ك
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|ماكينة الحضور والانصراف بالبصمة ماركة ZK-P160 وتشمل قارئ بصمة + قارئ بصمة كف اليد من على بُعد دون الحاجة الى تلامس، ويوضع كف اليد على بُعد ٨-١٥ سم + قارئ Proximity + الرقم السري PIN، وتستوعب 600 بصمة كف - 3000 بصمة اصبع – تخزين حتى 10000 حركة- شاشة ملونة 2.8 TFT، هذا الجهاز مناسب جدا لتسجيل الحضور والانصراف وعدم نقل العدوى بين الموظفين وضمان لمدة عام كامل مع الاستبدال عمل عقود صيانة وإصلاح لجميع الهيئات للأستعلام أتصل على 034850367 – 01224179788 – 01098836236
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nada royal
|التليفون:
|01224179788
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|العنوان:
|اسكندرية محطة الرمل خلف ادارة الجوازات- الإسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/7/2024
|رقم الإعلان:
|2279261
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