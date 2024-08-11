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ماكينات قص نجيله بنزين 5.5 حصان

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ماكينات قص نجيله بنزين 5.5 حصان - في القاهرة مصر

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ماكينة قص نجيله بنزين ماركة HONDA موديل BG51 5.5 حصان /عادية الحركة /7 مستويات قص شركة الامل للتجارة والمعدات موزع رئيسي لHONDA 88 جسر السويس مصر الجديدة بجوار سيراميك النيلين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mohamed hesham
التليفون: 01284057773

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العنوان: 88 جسر السويس مصر الجديدة بجوار سيراميك النيلين- جسر السويس مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 20,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/8/2024
رقم الإعلان: 2282268

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: جهاز قياس درجة الحراره2*1 - في القاهرة مصر

جهاز قياس درجة الحراره2*1

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جهاز قياس درجة الحراره 2*1 • يعمل الجهاز على قياس درجة الحراره بالاشعه تحت الحمراء وبالاتصال عن طريق.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

11/8/2024
صورة الاعلان: جهاز قياس درجة الحراره2*1 - في القاهرة مصر

جهاز قياس درجة الحراره2*1

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جهاز قياس درجة الحراره 2*1 • يعمل الجهاز على قياس درجة الحراره بالاشعه تحت الحمراء وبالاتصال عن طريق.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

11/8/2024
صورة الاعلان: جهاز قياس رطوبة البرسيم - في القاهرة مصر

جهاز قياس رطوبة البرسيم

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الآن بضاعة حاضرة جهاز قياس الرطوبة فى البرسيم بحساس طوله 55 سم لدقة القياس •يستخدم أيضا لقياس الرطوب.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

7/8/2024
صورة الاعلان: تاكوميتر لقياس سرعه الدوران - في القاهرة مصر

تاكوميتر لقياس سرعه الدوران

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جهاز قياس سرعه الدوران (تاكوميتر) يستخدم لقياس سرعه الدوران على الماكينات والمحركات ونماذج السيارات .
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

6/8/2024
صورة الاعلان: تاكوميتر لقياس سرعه الدوران - في القاهرة مصر

تاكوميتر لقياس سرعه الدوران

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جهاز قياس سرعه الدوران (تاكوميتر) يستخدم لقياس سرعه الدوران على الماكينات والمحركات ونماذج السيارات .
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

6/8/2024
صورة الاعلان: ماكينات قص نجيله بنزين 7 حصان ذاتيه الحركة - في القاهرة مصر

ماكينات قص نجيله بنزين 7 حصان ذاتيه الحركة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ماركة launtop متعددة المستويات 7 مستويات شاسية قوى مدعم ضد الصدأ 7 حصان عرض السلاح ٥١ .
العنوان:

القاهرة - مصر

10,500 جنيه

6/8/2024
صورة الاعلان: ماكينات قص نجيله بنزين 7 حصان ذاتيه الحركة - في القاهرة مصر

ماكينات قص نجيله بنزين 7 حصان ذاتيه الحركة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ماركة launtop متعددة المستويات 7 مستويات شاسية قوى مدعم ضد الصدأ 7 حصان عرض السلاح ٥١ .
العنوان:

القاهرة - مصر

10,500 جنيه

6/8/2024
صورة الاعلان: ماكينة قص نجيله كهربا ماركة bosch الماني 1200 وات - في القاهرة مصر

ماكينة قص نجيله كهربا ماركة bosch الماني 1200 وات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ماكينة قص نجيله كهربا ماركة bosch الماني 1200 وات 3 مستويات ضمان 3 سنوات شركة الامل للتجارة والمعد.
العنوان:

القاهرة - مصر

5,500 جنيه

6/8/2024
صورة الاعلان: ميزان ليزر 2 خط ماركة bosch الماني - في القاهرة مصر

ميزان ليزر 2 خط ماركة bosch الماني

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ميزان ليزر 2 خط ماركة bosch الماني مدي 24 متر بالحامل الحائطي والثلاثي شركة الامل للتجارة والمعدا.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,200 جنيه

6/8/2024
صورة الاعلان: جهاز قياس الرطوبة بالهالوجين - في القاهرة مصر

جهاز قياس الرطوبة بالهالوجين

(للبيع)

- في القاهرة مصر

محلل الرطوبة بالهالوجين يستخدم لقياس الرطوبة فى المواد الصلبة والحبيبية والمسحوق •يعمل على نطاق وا.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

1/8/2024
صورة الاعلان: جهاز قياس الرطوبة بالهالوجين - في القاهرة مصر

جهاز قياس الرطوبة بالهالوجين

(للبيع)

- في القاهرة مصر

محلل الرطوبة بالهالوجين يستخدم لقياس الرطوبة فى المواد الصلبة والحبيبية والمسحوق •يعمل على نطاق وا.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

1/8/2024
صورة الاعلان: جهاز قياس رطوبة الحبوب wile65 - في القاهرة مصر

جهاز قياس رطوبة الحبوب wile65

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جهاز قياس الرطوبة فى الحبوب يستخدم لقياس 16 نوع من الحبوب والبذور •مدى القياس للرطوبة: الحبوب: 8….3.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

30/7/2024
صورة الاعلان: جهاز قياس رطوبة الحبوب wile65 - في القاهرة مصر

جهاز قياس رطوبة الحبوب wile65

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جهاز قياس الرطوبة فى الحبوب يستخدم لقياس 16 نوع من الحبوب والبذور •مدى القياس للرطوبة: الحبوب: 8….3.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

30/7/2024
صورة الاعلان: كأس اللزوجة - في القاهرة مصر

كأس اللزوجة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

كأس اللزوجة •مصمم لتحديد سريع وتقريبي لأوقات التدفق للدهانات والسوائل المماثلة في ورش العمل وفي مصن.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

27/7/2024
صورة الاعلان: جهاز قياس النشاط المائى - في القاهرة مصر

جهاز قياس النشاط المائى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جهاز قياس النشاط المائى •يستخدم لقياس النشاط المائى للأطعمة واختيار طرق التعبئة والتخزين المعقولة، و.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

25/7/2024
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