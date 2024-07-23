مؤسسة سوفت للتنظيف و الترتيب و لتسهيل الراحة الكم اختصاصنا تنظيف وترتيب المنازل والمكاتب والشركات بنظام اليومي و الاسبوعي و الشهري بكادر مميز ذات كفاءه عاليه وجوده متقنه امان بكفالة الشركه مدة الزياره اليوميه 6 ساعات بس 25 دينار وايضآ نوفر اسبوعي و شهري مع مبيت نستقبل استفساراتكم على الارقام التالية 0785407409