ليه تأجر باص 50 راكب من ليموزين نصار ؟

(للإيجار)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|limousine nassar
|التليفون:
|01119920103
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283283
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
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1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه