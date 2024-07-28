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ليموزين مطار خدمة VIP
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|ايجار ليموزين مرسيدس فيانو 7راكب للمطارات خدمة ليموزين مطار إذا كنت تبحث عن وسيلة نقل تجمع بين الفخامة والراحة والعملية، فإن ليموزين مرسيدس فيانو 7 راكب هي الخيار خدمة ليموزين مطار الأمثل لك. لذلك سواء كنت متجهاً إلى المطار أو عائداً منه، ليموزين مطار العائلات بالتالي يوفر لك هذا النوع من السيارات تجربة سفر متميزة لا تُنسى. راحة لا تضاهى تعتبر مرسيدس فيانو من بين أفضل الخيارات لرحلات المطار بفضل تصميمها الداخلي الفسيح /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|https://rentbusegypt.com/
|التليفون:
|01101727711
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|العنوان:
|12شارع الحجاز_ ميدان المحكمة_ مصر الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/7/2024
|رقم الإعلان:
|2279033
ايجار هايس وكوستر توصيله اتوبيس 50 من القاهره لجميع المحافظات اقل سعر احدث موديل للحجز ولالاستعلام ا.
28/7/2024
ايجار هايس وكوستر توصيله اتوبيس 50 من القاهره لجميع المحافظات اقل سعر احدث موديل للحجز ولالاستعلام ا.
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28/7/2024
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🚗 **للإيجار: تويوتا راش 7 ركاب مع سائق محترف** 🚗 هل تبحث عن وسيلة تنقل مريحة وآمنة؟.
27/7/2024
🚗 **للإيجار: تويوتا راش 7 ركاب مع سائق محترف** 🚗 هل تبحث عن وسيلة تنقل مريحة وآمنة؟.
27/7/2024
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