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ليموزين مرسيدس.Mercedes limousine
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|ايجار سيارة ليموزين مرسيدس |+201101555356 تعد سيارات مرسيدس من أبرز العلامات التجارية المعروفة بالرفاهية والأداء العالي في عالم السيارات. بالتالي مع تطور صناعة تأجير السيارات، للحجز والاستفسار: 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة او يرجى الاتصال بنا على : 01101555356 او زيارة موقعنا على الانترنت: /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ليموزين بداية
|التليفون:
|01101555356
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/6/2024
|رقم الإعلان:
|2273086
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