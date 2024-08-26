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ليموزين مرسيدس C300 بأسعار تنافسية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ليموزين مرسيدس C300 بأسعار تنافسية - في القاهرة مصر

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اقل اسعار ليموزين مرسيدس تُعتبر سيارة مرسيدس C300 من أفخم السيارات التي يمكن استئجارها كليموزين، حيث تجمع بين الأداء العالي والفخامة المطلقة. ومع ذلك، فإن الكثيرين قد يعتقدون أن استئجار سيارة بهذه المواصفات يأتي بتكلفة باهظة. ولكن في الواقع، للحجز والاستفسار: 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة او يرجى الاتصال بنا على : 01011322559
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ليموزين بداية
التليفون: 01011322559

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 12 شارع الحجاز ميدان المحكمه- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/8/2024
رقم الإعلان: 2284302

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استمتع بالفخامة والراحة المطلقة مع تأجير مرسيدس S450

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

أمان متفوق: تأتي مرسيدس S450 مجهزة بأحدث تقنيات الأمان، بما في ذلك نظام المساعدة على القيادة، كامير.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

26/8/2024
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(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تصل الي 13 راكب ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

26/8/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين مطار ايجار فان هيونداي اتش وان 7 راكب - في القاهرة مصر

ايجار ليموزين مطار ايجار فان هيونداي اتش وان 7 راكب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هل تحتاج إلى وسيلة نقل مريحة وواسعة لعائلتك أو مجموعتك الصغيرة من وإلى المطار؟ نقدم لكم خدمة تأجير .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

26/8/2024
صورة الاعلان: ايجار مرسيدس s450 بالسائق موديل 2024 - في القاهرة مصر

ايجار مرسيدس s450 بالسائق موديل 2024

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ستجد عالمًا من الراحة والتكنولوجيا. المقاعد الجلدية الفاخرة، نظام التحكم في المناخ المتعدد المناطق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

26/8/2024
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(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

26/8/2024
صورة الاعلان: ??? ????????? ???????? ???????? ????? ?????? - في القاهرة مصر

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(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

26/8/2024
صورة الاعلان: ??? ????? ????? ??????? ????? ?????? ??? ?? ?????? ?? ???? ???? ???? ???? - في القاهرة مصر

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(للإيجار)

- في القاهرة مصر

في "ليموزين نصار للنقل السياحي"، أسعار تأجير الكوستر لليوم الواحد تبدأ عادة من 800 جنيه وتصل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

25/8/2024
صورة الاعلان: ايجار لاند كروزر رحلات الاسكندرية - في القاهرة مصر

ايجار لاند كروزر رحلات الاسكندرية

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

إذا كنت تبحث عن استئجار سيارة لاند كروزر لرحلة إلى الإسكندرية، يمكنك التوجه إلى شركات تأجير السيارات.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

25/8/2024
صورة الاعلان: ايجار لاند كروزر رحلات الاسكندرية - في القاهرة مصر

ايجار لاند كروزر رحلات الاسكندرية

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

إذا كنت تبحث عن استئجار سيارة لاند كروزر لرحلة إلى الإسكندرية، يمكنك التوجه إلى شركات تأجير السيارات.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

25/8/2024
صورة الاعلان: ايجار باص 28 رحلات العين السخنه - في القاهرة مصر

ايجار باص 28 رحلات العين السخنه

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

إذا كنت تبحث عن استئجار باص يتسع لـ 28 راكبًا للرحلات إلى العين السخنة، فهناك العديد من شركات النقل .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

25/8/2024
صورة الاعلان: ايجار كوستر 24 رحلات مرسي علم - في القاهرة مصر

ايجار كوستر 24 رحلات مرسي علم

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

لإيجار كوستر يتسع لـ 24 راكبًا للرحلات إلى مرسى علم، يمكنك التواصل مع شركات النقل والسياحة التي تقدم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

25/8/2024
صورة الاعلان: ايجار سيارات مرسيدس مطار القاهرة - في القاهرة مصر

ايجار سيارات مرسيدس مطار القاهرة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شركات ليموزين مطار القاهرة إيجار سيارات مرسيدس من مطار القاهرة هو خيار مثالي للمسافرين الذين يبحثون.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

25/8/2024
صورة الاعلان: شركة تاجير اتوبيس رحلات - في القاهرة مصر

شركة تاجير اتوبيس رحلات

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

باصات سياحية للتأجير تاجير اتوبيس رحلات بالتالي تعتبر خدمات تأجير الباصات السياحية 01102106655 من أه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

25/8/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين مطار القاهرة ايجار باص مرسيدس 50 راكب - في القاهرة مصر

ايجار ليموزين مطار القاهرة ايجار باص مرسيدس 50 راكب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تحتاج إلى وسيلة نقل مريحة وموثوقة للوصول إلى مطار القاهرة أو التنقل بين الأماكن؟ نحن هنا لخدمتك! خدم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

25/8/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين مطار القاهرة ايجار تويوتا هايس 13 راكب - في القاهرة مصر

ايجار ليموزين مطار القاهرة ايجار تويوتا هايس 13 راكب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وسريعة من وإلى مطار القاهرة؟ نقدم لك الحل المثالي! خدماتنا: ليموزين فاخر:.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

25/8/2024
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