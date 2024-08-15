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ليموزين مرسيدس الاستقبال الملكي: رفاهية ولا أروع

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
ايجار سيارة اتش وان استقبال من والي مطار تخيل أنك توصلت إلى المطار، وخرجت بعد رحلة طويلة مرهقة. أول شيء تفكر فيه هو كيف تصل إلى وجهتك بسرعة وراحة دون الاضطرار للتعامل مع زحمة المواصلات العامة أو انتظار التاكسي. وهنا يجيء دور تأجير سيارة “إتش وان” لاستقبالك ونقلك من وإلى المطار للحجز والاستفسار: 01011322557 العنوان:12 ش الحجاز -ميدان المحكمة -مصر الجديدة /
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: touristbus
التليفون: 01101555356

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العنوان:12 ش الحجاز -ميدان المحكمة -مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/8/2024
رقم الإعلان: 2282296

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ايجار باص 50 راكب مرسيدس للرحلات - في القاهرة مصر

ايجار باص 50 راكب مرسيدس للرحلات

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

اكتشف الراحة والفخامة مع أتوبيس مرسيدس 50 راكب! هل تخطط لرحلة جماعية؟ سواء كانت رحلة عمل أو رحلة مد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/8/2024
صورة الاعلان: شركة نقل سياحي-باصات للرحلات سياحية - في القاهرة مصر

شركة نقل سياحي-باصات للرحلات سياحية

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شركة توريست باص تقدم ليكم تأجير باصات50 مرسيدس و تويوتا باصات 33 شيفروليه سافر وانت مطمن بنوفر الاما.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/8/2024
صورة الاعلان: تاجير تويوتا هايس موديل 2023 - في القاهرة مصر

تاجير تويوتا هايس موديل 2023

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

للايجار الان من تورست كار اتوبيس 600 للرحلات سياحي و مكيف و يسع 50 فرد بالتالي اتوبيس مرسيدس 500 و .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/8/2024
صورة الاعلان: تأجير أتوبيس شيفروليه 33 راكب - في القاهرة مصر

تأجير أتوبيس شيفروليه 33 راكب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تأجير أتوبيس شيفروليه 33 راكب هل تخطط لرحلة جماعية أو نشاط ميداني؟ استأجر الآن أتوبيس شيفروليه 33 را.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/8/2024
صورة الاعلان: ايجار ميكروباص – خدمة ذات جودة عاليةمضمونة - في القاهرة مصر

ايجار ميكروباص – خدمة ذات جودة عاليةمضمونة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار ميكروباص هاى اس تاجير ميكروباص هاي اس فاخر سقف عالي لذلك استئجار ميكروباص هاي اس فاخر بسقف عال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/8/2024
صورة الاعلان: ليموزين مطار _فان للايجار - في القاهرة مصر

ليموزين مطار _فان للايجار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/8/2024
صورة الاعلان: مرسيدس فيانو للايجار باقل سعر في مصر - في القاهرة مصر

مرسيدس فيانو للايجار باقل سعر في مصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

14/8/2024
صورة الاعلان: لاند كروزور تويوتا الرياضيه للايجار - في القاهرة مصر

لاند كروزور تويوتا الرياضيه للايجار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

14/8/2024
صورة الاعلان: دفع رباعي للايجار |01119920103 - في القاهرة مصر

دفع رباعي للايجار |01119920103

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

Tags اسعار ايجار السيارات في مصر, افخم سيارات الدفع الرباعي, ايجار سيارات, ايجار سيارات جيب, ايجار س.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

14/8/2024
صورة الاعلان: ايجار اتوبيس 50 راكب مرسيدس 2023 - في القاهرة مصر

ايجار اتوبيس 50 راكب مرسيدس 2023

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

سعة كبيرة: يتسع لـ 50 راكبًا بارتياح تام، مما يجعله الخيار الأمثل للمجموعات الكبيرة. فخامة مرسيدس: .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

14/8/2024
صورة الاعلان: خدمة ليموزين المطار على مدار الساعة - في القاهرة مصر

خدمة ليموزين المطار على مدار الساعة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

خدمة ليموزين المطار على مدار الساعة خدمات ليموزين المطار – تجربة فاخرة في مصر تعد خدمة ليموزين الم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

14/8/2024
صورة الاعلان: ايجار لاند كروزر مع سائق _ليموزين المطار - في القاهرة مصر

ايجار لاند كروزر مع سائق _ليموزين المطار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

14/8/2024
صورة الاعلان: ايجار لاند كروزر مع سائق _ليموزين المطار - في القاهرة مصر

ايجار لاند كروزر مع سائق _ليموزين المطار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

14/8/2024
صورة الاعلان: لاند كروزور للتأجيرات _ليموزين مطار - في القاهرة مصر

لاند كروزور للتأجيرات _ليموزين مطار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

14/8/2024
صورة الاعلان: رانج روفر للتأجير بأقل الاسعار - في القاهرة مصر

رانج روفر للتأجير بأقل الاسعار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

Tags إيجار ليموزين رنج روفر المطار, استأجر ليموزين بأرخص سعر, استأجر من ليموزين نصار, الخط الساخن لي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

13/8/2024
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