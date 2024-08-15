ليموزين مرسيدس الاستقبال الملكي: رفاهية ولا أروع

ايجار سيارة اتش وان استقبال من والي مطار تخيل أنك توصلت إلى المطار، وخرجت بعد رحلة طويلة مرهقة. أول شيء تفكر فيه هو كيف تصل إلى وجهتك بسرعة وراحة دون الاضطرار للتعامل مع زحمة المواصلات العامة أو انتظار التاكسي. وهنا يجيء دور تأجير سيارة “إتش وان” لاستقبالك ونقلك من وإلى المطار للحجز والاستفسار: 01011322557 العنوان:12 ش الحجاز -ميدان المحكمة -مصر الجديدة /