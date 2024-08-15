أضف إعلانك مجاناً
ليموزين مرسيدس الاستقبال الملكي: رفاهية ولا أروع
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|ايجار سيارة اتش وان استقبال من والي مطار تخيل أنك توصلت إلى المطار، وخرجت بعد رحلة طويلة مرهقة. أول شيء تفكر فيه هو كيف تصل إلى وجهتك بسرعة وراحة دون الاضطرار للتعامل مع زحمة المواصلات العامة أو انتظار التاكسي. وهنا يجيء دور تأجير سيارة “إتش وان” لاستقبالك ونقلك من وإلى المطار للحجز والاستفسار: 01011322557 العنوان:12 ش الحجاز -ميدان المحكمة -مصر الجديدة /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|touristbus
|التليفون:
|01101555356
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العنوان:12 ش الحجاز -ميدان المحكمة -مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/8/2024
|رقم الإعلان:
|2282296
اكتشف الراحة والفخامة مع أتوبيس مرسيدس 50 راكب! هل تخطط لرحلة جماعية؟ سواء كانت رحلة عمل أو رحلة مد.
15/8/2024
شركة توريست باص تقدم ليكم تأجير باصات50 مرسيدس و تويوتا باصات 33 شيفروليه سافر وانت مطمن بنوفر الاما.
15/8/2024
للايجار الان من تورست كار اتوبيس 600 للرحلات سياحي و مكيف و يسع 50 فرد بالتالي اتوبيس مرسيدس 500 و .
15/8/2024
تأجير أتوبيس شيفروليه 33 راكب هل تخطط لرحلة جماعية أو نشاط ميداني؟ استأجر الآن أتوبيس شيفروليه 33 را.
15/8/2024
ايجار ميكروباص هاى اس تاجير ميكروباص هاي اس فاخر سقف عالي لذلك استئجار ميكروباص هاي اس فاخر بسقف عال.
15/8/2024
ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
15/8/2024
ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
14/8/2024
ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
14/8/2024
Tags اسعار ايجار السيارات في مصر, افخم سيارات الدفع الرباعي, ايجار سيارات, ايجار سيارات جيب, ايجار س.
14/8/2024
سعة كبيرة: يتسع لـ 50 راكبًا بارتياح تام، مما يجعله الخيار الأمثل للمجموعات الكبيرة. فخامة مرسيدس: .
14/8/2024
خدمة ليموزين المطار على مدار الساعة خدمات ليموزين المطار – تجربة فاخرة في مصر تعد خدمة ليموزين الم.
14/8/2024
ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
14/8/2024
ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
14/8/2024
ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
14/8/2024
Tags إيجار ليموزين رنج روفر المطار, استأجر ليموزين بأرخص سعر, استأجر من ليموزين نصار, الخط الساخن لي.
13/8/2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع عرب نت 5 2006 - 2023 ©
كافة حقوق النشر محفوظة لأصحابها من المواقع والكتاب والناشرين وشبكة عرب نت فايف غير مسؤولة عن الآراء والتعليقات المعروضة في الموقع إذ تقع كافة المسؤوليات القانونية والأدبية على كاتبها أو/و المصدر الخاص بها.