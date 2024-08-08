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ليموزين المطار_ايجار لاندكروزر
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|01119920103
|التليفون:
|01119920103
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|العنوان:
|12 شارع الحجاز ميدان المحكمة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280965
اكتب اعلانا منشورا عن ايجار اتوبي 50 راكب ChatGPT 🚍 إعلان تأجير أتوبيس 50 راكب! 🚍 ه.
8/8/2024
ايجار ليموزين تويوتا هايس لرحلات سوما باي ليموزين نقل سياحي لذلك تتميز تويوتا هايس بمساحتها الواسعة.
8/8/2024
تأجير أتوبيس شيفروليه 2023 بسعة 33 راكب! هل تخطط لرحلة جماعية أو فعالية خاصة وتبحث عن وسيلة نقل حدي.
8/8/2024
ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
8/8/2024
هل تبحث عن تجربة مميزة في السفر؟ استأجر ليموزين مطار لتبدأ رحلتك براحة وفخامة! نقدم لك سيارات ليموزي.
7/8/2024
تبحث عن تجربة قيادة فاخرة ليوم واحد؟ استأجر سيارة مرسيدس من أسطولنا واستمتع بأقصى درجات الراحة والأن.
7/8/2024
هل ترغب في سيارة تجمع بين الفخامة والأداء الاستثنائي؟ نقدم لك فرصة تأجير مرسيدس C200 موديل 2023، ال.
6/8/2024
إعلان: تأجير سيارات مرسيدس C200 2020 هل تبحث عن تجربة قيادة استثنائية؟ الآن يمكنك استئجار سيارة الأ.
6/8/2024
هل تبحث عن تجربة سياحية مميزة ومريحة؟ نحن نقدم خدمات إيجار أتوبيسات سياحية فاخرة لتلبية كافة احتياجا.
6/8/2024
هل تبحث عن وسيلة مريحة وآمنة لنقل مجموعتك؟ نقدم لك خدمة تأجير أتوبيس شيفروليه 33 راكب الفاخرة. يتم.
6/8/2024
تأجير أتوبيس 50 راكب مرسيدس فاخر 🚍 هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وآمنة لمجموعة كبيرة؟ نحن نقدم .
6/8/2024
تأجير ليموزين فاخر للمطار - رحلتك تبدأ بالراحة والأناقة! استمتع بتجربة فاخرة من لحظة وصولك! هل تبحث .
6/8/2024
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6/8/2024
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6/8/2024
ايجار ليموزين مطار القاهرة توفر شركة تورست لايجار السيارات والليموزين خدمة ايجار ليموزين القاهرة , ا.
5/8/2024
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