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ليموزين المطار لايجار هيونداي اتش وان بأقل سعر
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|🚖 ليه تشيل هم المواصلات وانت طالع المطار؟ خليك مرتاح وخلي ليموزين نصار يهتم فيك! 🎉 عرض خاص - ايجار ليموزين المطار: توفر لك شركة ليموزين نصار خدمة تأجير هيونداي اتش وان للمطار، سواءً كنت رايح للمطار أو جاي منه، نحنا نضمن لك رحلة مريحة وآمنة بدون أي تعب أو قلق. ✨ ليه تختار ليموزين نصار؟ الراحة أولاً: سيارات هيونداي اتش وان الواسعة والمريحة، مع كل التجهيزات اللي تحتاجها لرحلتك. احترافية: سواقين محترفين وخبراء، يوصلونك في الوقت المناسب بدون أي تأخير. أسعار تنافسية: خدمة خمس نجوم بأسعار معقولة ت
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|limousine nassar
|التليفون:
|01119920103
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|العنوان:
|ميدان المحكمة- 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/8/2024
|رقم الإعلان:
|2281582
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رقم التليفون: [01119920103 _01101055099] الموقع الإلكتروني: / العنوان | 12 شارع الحجاز_ميدان المحكمة.
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