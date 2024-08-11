ليموزين المطار لاستقبال المقيمين والغير مقيمين

(للإيجار)
|رقم التليفون: [01119920103 _01101055099] الموقع الإلكتروني: / العنوان | 12 شارع الحجاز_ميدان المحكمة_مصر الجديدة #ليموزين_مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه #ليموزين_في_القاهره ,ليموزين القاهره ,الخط الساخن ليموزين المطار ,امرني ليموزين المطار ,حجز ليموزين المطار ,خدمة ليموزين المطار ,رقم ليموزين المطار ,شركات #ليموزين المطار ,ليموزين المطار الخط الساخن ,ليموزين توصيل المطار ,#توصيل_مطار القاهره
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|limousine nassar
|التليفون:
|01119920103
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|العنوان:
|ميدان المحكمة- 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2024
|رقم الإعلان:
|2281368
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
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