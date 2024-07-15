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للبيع|مجمع 5فلل مميز|5غرف لكل فيلا| مجلس&غرفة خادمة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: للبيع|مجمع 5فلل مميز|5غرف لكل فيلا| مجلس&غرفة خادمة - في أبو ظبي الإمارات

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مجمع 5فلل كل فيلا مكونة من:5غرف نوم-مجلس-صالة طعام-صالة جلوس-غرفة خادمة -مطبخ-غرفة خادمة-مطبخ تحضيري مساحة الارض:30,000 قدم مربع،رقم مرجعي:CD981726 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير:54404-رخصة التسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة التجارية:CN-1149643-رقم رخصة(RERA):202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مدينة شخبوط- مدينة شخبوط
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/7/2024
رقم الإعلان: 2277112

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