للبيع|مجمع 5فلل مميز|5غرف لكل فيلا| مجلس&غرفة خادمة

مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من:الطابق الارضي-الطابق الاول-الطابق الثاني -ملاحق خارجية الطابق الأرضي يتك.

تاونهاوس غرفتين مع غرفه خادمه صف اول موقع مميز التاونهاوس مكون من : * طابق ارضي : - غرفه معيشه / ط.

يقدم هذا المجمع ثلاث فلل فاخرة كل فيلا مكونة من(طابق أرضي، طابق أول،ورووف) *الطابق الأرضي:-غرفة مع.

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