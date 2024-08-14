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للبيع | مجمع 4 فلل | موقع & سعر مميز| عائد سنوي

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صورة الاعلان: للبيع | مجمع 4 فلل | موقع & سعر مميز| عائد سنوي - في أبو ظبي الإمارات

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*مجمع 4 فلل فيلا رئيسيةو3 فلل اخرين: *فيلا رئيسية مكونه: *طابق ارضي: -غرفة ماستر -مجلسين -غرفة الطعام -صالة -غرفة خادمة -مطبخ -مخزن -4 حمام *طابق أول: -6 غرف -مطبخ تحضيري -تيراس -6 حمام *طابق الرووف: -غرفة خادمة -حمام *3 فلل تتكون من 7 وحدات سكنية -مساحة الارض: 20,500 قدم مربع -الرقم المرجعي: CD982511 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م للتواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصةالتسجيل العقاري:53733 رخصةالسيد سمير:279684 الترخيص التجاري:CN-1149643 ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مدينة محمد بن زايد- مدينة محمد بن زايد
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/8/2024
رقم الإعلان: 2281886

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