للبيع | مجمع 4 فلل | موقع & سعر مميز| عائد سنوي

🏡للبيع:مجمع 4فلل فاخرة! فيلا رئيسيةتضم: طابق أرضي:غرفةماستر،2مجلس،غرفة طعام،صالة،غرفة خادمة،غرفة غسيل،مطبخ،مخزن،4حمامات. طابق أول:6غرف نوم،مطبخ،تيراس،6حمامات. رووف:غرفة خادمة،غرفة الغسيل-حمام ثلاث فلل اخرى تشمل7وحدات سكنية مساحةالارض:20,500قدم مربع،رقم مرجعي:CD982511 فاين هوم العقاريه ذ.م.م:للتواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733-رقم الرخصة للسيد سمير:279684 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643-رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466