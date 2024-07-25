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للبيع | مجمع 4 فلل | موقع & سعر مميز| عائد سنوي
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|مجمع 4 فلل 1رئيسية و3فلل اخرين والفيلا الرئيسية مكونه من: *طابق ارضي:-غرفة ماستر-2مجلس-غرفة الطعام-صالة جلوس-غرفة خادمة-غرفة غسيل -مطبخ-مخزن-4حمام *طابق اول:-6غرف نوم-مطبخ تحضيري-تيراس-6حمام *الرووف:-غرفة خادمة/الغسيل-حمام *الثلاث فلل الاخرى تتكون كل فيلا من 7 وحدات سكنية -المساحة:20,500 قدم مربع -الرقم المرجعي:CD982511 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م للتواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رخصة السيد سمير:279684 الترخيص التجاري:CN-1149643 ترخيص(RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه فاين هوم العقاريه
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|محمد بن زايد- محمد بن زايد
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/7/2024
|رقم الإعلان:
|2278673
فيلا 4 غرف مع جميع المرافق | حوش | حديقة هذه الفيلا مكونة من : * الطابق الأرضي : - غرفة معيشة / صا.
25/7/2024
مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من: -الطابق الارضي-الطابق الاول-الطابق الثاني-ملاحق خارجية *الطابق الأرضي .
25/7/2024
*فيلا تتكون: -4 غرف نوم -مجلسين -مطبخ -غرفة طعام -مخزن -غرفة خادمة -غرفة ألعاب للأطفال -4 حماماتذ -.
25/7/2024
*مجمع 5 فلل على زاوية و3 شوارع منهم شارع رئيسي: -6 غرف ماستر -صالة -حجر طبيعي من الخارج -بالاضافة ال.
25/7/2024
هذه الفيلا مكونة من:11غرفة ماستر مريحة-مطبخ مجهز-11حمام كبير-ملاحق خارجية-جاكوزي المساحة:15,000 قدم .
25/7/2024
*تتكون الفيلا من: *7 شقق كل شقة تحتوي علي: - 3 غرف نوم - صالة *مساحةالارض: 6,400 قدم مربع *الرقم.
25/7/2024
*تتكون الفيلا من: - 5 غرف نوم ماستر - غرفتين نوم - مجلس مع حمام - بلكونة كبيرة - 4 غرف معيشة - مط.
25/7/2024
*تتكون الفيلا من: - 8 غرف نوم ماستر - مجلسين مع مغاسل وحمامات - مطبخين - صالة واسعه - غرفة طعام - ح.
25/7/2024
*تتكون الفيلا من: *الطابق الارضي: - مطبخ كبير - مخزن - غرفة غسيل - غرفة خادمة *الطابق الاول: - صا.
25/7/2024
*مجمع فلل يتكون من 32 فيلا: *كل فيلا تتكون من: *الطابق الأرضي: - غرفة نوم - غرفة عائلة - صالة طعام .
25/7/2024
*تحتوي الفيلا على:-7 غرف نوم-صالتين-غرفة طعام-مجلس راقي *الرووف:-غرفة خادمة-غرفة غسيل *ملاحق خارجية.
25/7/2024
*مجمع 3 فلل كل فيلا تتكون: *الطابق الارضي: - مجلس - صالة طعام - غرفة جلوس - مخزن - حمام *الطا.
25/7/2024
الفيلا تتكون من: -11 غرفة نوم -صالتين -غرفتين خدم خارجية -مجلس كبير خارجي -مطبخ كبير خارجي -مطبخ .
25/7/2024
*فيلا تجاريه،عيادة طبية: -4طوابق -15عيادة -3غرف علاج -غرفة عمليات للجراحةالكبيرة/الصغيرة -2غرف للانت.
25/7/2024
تتكون هذه الفيلا من: *الطابق الأرضي:-غرفة نوم الضيوف-عدد 2 غرفة جلوس-2 غرفة طعام-مطبخ-مخزن-غسيل ملاب.
25/7/2024
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