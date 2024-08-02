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للبيع | مجمع 4 فلل | فيلا رئيسية و 3 فلل اخرين
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|مجمع 4 فلل;1 رئيسية و3 اخرين: الفيلا الرئيسية: *الطابق الارضي:-غرفة ضيوف-مجلس-غرفة عائلة-صالة طعام-مطبخ-3 حمامات *الطابق الاول:-5 غرف نوم-صالة جلوس-4 حمامات الثلاث فلل: *الطابق الارضي:-مجلس-غرفة عائلة-صالة طعام-مطبخ-مخزن-حمامين *الطابق الاول:-4 غرف نوم-حمامين -المساحة:15,000 قدم مربع -الرقم المرجعي:CD982673 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م: للتواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رخصة السيد سمير:279684 الترخيص التجاري:CN-1149643 ترخيص(RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه فاين هوم العقاريه
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|المرور- المرور
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280003
الفيلا تتكون من: *الطابق الارضي:-2غرف نوم-غرفة معيشة-غرفة اطفال-مطبخ-غرفة خادمة-غرفة طعام-مجلس-صاله .
2/8/2024
*فيلا سوبر ديلوكس: - 10 غرف نوم - 3 صالات - مجلسين - غرفة خادمة - مطبخ تحضيري - مطبخ - غرفة سائ.
2/8/2024
تتكون الفيلا من: *باسمينت:-غرفة سائق-مواقف-مطبخ-غرف خزانات *طابق ارضي:-صالة+مجلسين-غرفتين ماستر-مطب.
2/8/2024
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2/8/2024
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2/8/2024
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2/8/2024
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2/8/2024
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2/8/2024
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2/8/2024
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2/8/2024
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2/8/2024
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2/8/2024
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2/8/2024
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2/8/2024
* تحتوي كل فيلا على 4شقق -العددالكلي(12)شقه مقسمه كالاتي: -عدد 8شقق تحتوي علي 3غرف -عدد 4شقق تحتو.
2/8/2024
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