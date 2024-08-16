للبيع مجمع 32فيلا فخم مع جيم ومسبح و دخل سنوي

**مجمع فلل فاخر يضم 32 فيلا متميزة، كل منها تحتوي على 4غرف نوم، صالة عائلية، صالة طعام، ومطبخ. يشمل الطابق الأول 3 غرف نوم إضافية. استمتع بملحق خارجي يتضمن صالة رياضية وحوض سباحة.** *مساحة الأرض:124,000 قدم مربع،رقم مرجعي:CD965371 فاين هوم العقارية ذ.م.م.تواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة تجارية:CN-1149643-رقم رخصة(RERA):202401101466 رخصة السيد سمير:279684-رخصة تسجيل عقاري:53733