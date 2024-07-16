للبيع مجمع 32فيلا فخم مع جيم ومسبح و دخل سنوي

*للبيع:مجمع يتكون من 32 فيلا كل فيلا تشمل: - طابق أرضي يشمل:غرفة نوم،غرفة عائلة،صالة طعام،صالة معيشة،مطبخ،غرفة خادمة،غرفة غسيل، حمامين. -طابق أول يشمل:3غرف نوم،غرفة عائلة،3حمامات. -ملحق خارجي:صالة ألعاب رياضية،حوض سباحة. الدخل السنوي متاح. مساحة الأرض:124,000 قدم مربع،رقم مرجعي:CD965371 فاين هوم العقارية ذ.م.م.تواصل مع السيد سمير:0503070042 رقم الرخصة التجارية:CN-1149643-رقم رخصة(RERA):202401101466 رقم الرخصة للسيد سمير:54404-رخصة التسجيل العقاري:53733