للبيع مجمع 32فيلا فخم مع جيم ومسبح و دخل سنوي

مجمع فلل يتكون من 32 فيلا كل فيلا تتكون من: طابق أرضي:غرفة نوم-غرفة عائلة-صالة طعام-صالة معيشة-مطبخ-غرفة خادمة-غرفة غسيل -حمامين طابق أول:3غرف نوم-غرفة عائلة-3حمامات ملحق خارجي يتكون من ( صالة ألعاب رياضية+حوض سباحة) -المجمع له دخل سنوي -مساحة الأرض:124,000 قدم مربع،رقم مرجعي:CD965371 لمزيد من المعلومات تواصل مع السيد سمير :0503070042 رقم الرخصة التجارية:CN-1149643 رقم رخصة(RERA):202401101466 رقم الرخصة للسيد سمير:54404 رخصة التسجيل العقاري :53733