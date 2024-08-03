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للبيع | مجمع 3 فلل مميز | سعر مميز | موقع مميز
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|مجمع 3 فلل فيلا كبيرة رئيسية وفيلتين صغيرتين: *الفيلا الكبيرة: -7 غرف نوم-مجلس-صالة طعام-غرفة خادمة-مطبخ-غرفة غسيل-8 حمامات *الفيلتين الأخريين: *الطابق الأرضي:-مجلس-غرفة عائلة-غرفة خادمة-مطبخ-حمامين *الطابق الأول:-4 غرف نوم-صالة-3 حمامات *الرووف:-غرفتين نوم-غرفة غسيل-حمام -المساحة:11,250 قدم مربع -الرقم المرجعي:CO964667 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م: للتواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رخصة السيد سمير:279684 الترخيص التجاري:CN-114 ترخيص(RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه فاين هوم العقاريه
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|شخبوط- شخبوط
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280064
* الفيلا تتكون من : -10 غرف نوم -مجلس -غرفة معيشة -غرفة طعام - مطبخ -غرفة خادمة -غرفة غسيل -حوش -مخ.
3/8/2024
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3/8/2024
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3/8/2024
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3/8/2024
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3/8/2024
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3/8/2024
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3/8/2024
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3/8/2024
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3/8/2024
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2/8/2024
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2/8/2024
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2/8/2024
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2/8/2024
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2/8/2024
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