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للبيع| مجمع 12 فيلا |حمام سباحة |ملعب تنس |حدائق
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|:مجمع 12 فيلا كل فيلا مكونة من -7شقق(غرفة وصالة)-استديو-غرفة سائق -3مواقف سيارات داخلية بالاضافة الى المواقف الخارجية للمجمع -حمام سباحة لكل فيلا-حديقة-ملعب تنس *مساحة الارض:124,000قدم مربع،رقم مرجعي:CD980603 تواصل مع السيد سمير:0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير:20240000279684.-رخصة التسجيل العقاري:53733 رخصةتجارية:CN-1149643-رخصة(RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|مدينة خليفة- مدينة خليفة
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|12/8/2024
|رقم الإعلان:
|2281527
**الفيلا مكونة من: *الطابق الأرضي: - غرفة معيشة / صالة طعام - غرفة خادمة - غرفة غسيل - مطبخ - توالي.
12/8/2024
**تتكون الفيلا من: *طابق ارضي: - غرفة معيشة - غرفة طعام - تواليت - جراج - غرفة غسيل - حمام - حوش .
12/8/2024
*الفيلا تتكون من:-10 غرف نوم-مجلس-غرفة معيشة-غرفة طعام-مطبخ تحضيري-غرفة خادمة-غرفة غسيل-حوش-مخزن-مصع.
12/8/2024
*الفيلا مكونة: *طابق أرضي: -2 غرف نوم -غرفة معيشة -2 مجلس -مصعد -غرفة طعام -غرفة خادمة -صالة -مطبخين.
12/8/2024
**تتكون الفيلا من: *طابق ارضي: - غرفة طعام - غرفة معيشة - مطبخ - غرفة غسيل - غرفة خادمة - جرا.
12/8/2024
هذه الفيلا مكونة من: -مجلسين -10 غرف نوم -غرفة جلوس -صالة طعام -غرفة خادمة -غرفة سائق -مطبخ -مطبخ تح.
12/8/2024
تتكون الفيلا من: طابق ارضي ويشمل:غرفة طعام-غرفة معيشة-مطبخ-غرفة غسيل-غرفة خادمة-جراج-حمام-حديقة طاب.
12/8/2024
**الفيلا تتكون من: *طابق ارضي: - غرفة معيشة - غرفة طعام - مطبخ - تواليت - غرفة غسيل - جراج - .
12/8/2024
فيلا جديدة اول ساكن تتكون من *الطابق الأرضي:-3غرف نوم-مجلس-غرفة معيشة/طعام-غرفة خدامة-غرفة غسيل-3حما.
12/8/2024
**الفيلا تتكون من: *طابق ارضي: - غرفة معيشة - غرفة طعام - مطبخ - تواليت - غرفة غسيل - جراج - .
12/8/2024
*فيلا تجارية على زاوية وشارعين مكونة: -طابق أرضي -طابق أول -رووف *تحتوي الفيلا على: -4شقق غرفتين و ص.
12/8/2024
**تتكون الفيلا طابقين: *طابق ارضي: - غرفة طعام - غرفة معيشة - مطبخ - غرفة غسيل - غرفة خادمة -.
12/8/2024
*فيلا سكنية بتشطيب وديكور ايطالي حديث ورخام ايطالي: -10 غرف -3 مجلس -3 صالات -غرفة طعام -مطبخين -12 .
12/8/2024
الفيلا تتكون من:-الطابق الارضي-الطابق الاول-ملحق خارجي-ملحق اخر-حديقة *طابق ارضي:-4غرف نوم-مجلس -صا.
12/8/2024
تتكون الفيلا طابقين مقسمين كالاتي: طابق ارضي ويشمل:غرفة طعام-غرفة معيشة-مطبخ-غرفة غسيل-غرفة خادمة-جر.
12/8/2024
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