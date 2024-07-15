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للبيع| مجمع 12 فيلا |حمام سباحة |ملعب تنس |حدائق
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|مجمع 12فيلا كل فيلا مكونة من:7شقق ( غرفة وصالة )-استديو-غرفة سائق -3مواقف سيارات داخلية بالاضافة الى المواقف الخارجية للمجمع -حمام سباحة لكل فيلا-حديقة-ملعب تنس * مساحة الارض:124,000 قدم مربع،رقم مرجعي:CD980603 فاين هوم العقارية ذ.م.م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير:54404 -رخصة التسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة التجارية:CN-1149643-رقم رخصة (RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|مدينة خليفة- مدينة خليفة
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/7/2024
|رقم الإعلان:
|2277116
*فيلا تتكون: *طابق ارضي: -4 غرف -مجلس -صالة -غرفة طعام -4 حمام *طابق اول: -8 ماستر -صالة كبيرة -مط.
15/7/2024
*تتكون الفيلا:- *الطابق الأرضي: -غرفة ماستر -مجلس -غرفة المعيشة -صالة الطعام -مطبخ -استور -غرفة خادم.
15/7/2024
*الفيلا مكونة:- -6 غرف نوم -مجلس - غرفة الطعام -غرفة جلوس -مطبخ -مخزن -غرفة خادمة -7 حمامات ملحق خار.
15/7/2024
*تتكون الفيلا:- *الطابق الأرضي: -غرفة ضيوف -مجلس -صالتين جلوس -صالتين طعام -مطبخ -4 حمامات *الطاب.
15/7/2024
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15/7/2024
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15/7/2024
*هذاالمجمع مكون من 3 فلل: *فيلا كبيرةرئيسيةوفيلتين صغيرتين: *الفيلا الكبيرة تتكون: -7 غرف -مجلس -صال.
15/7/2024
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15/7/2024
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15/7/2024
*الفيلا مكونة من: - 10 غرف نوم - 3 صالات - مجلسين - غرفة خادمة - مطبخ تحضيري - مطبخ خارجي - غر.
15/7/2024
*مجمع 16 فلل علي قطعتين أرض: *كل فيلا مكونة من: *الطابق الأرضي: - مجلس رئيسي - غرفة جلوس - غرفة .
15/7/2024
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15/7/2024
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15/7/2024
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15/7/2024
تتكون الفيلا من: -6 غرف ماستر -مجلس كبير -مطبخ بمدخل منفصل -غرفة طعام/معيشة كبيرة -غرفة خادمة -.
15/7/2024
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