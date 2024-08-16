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للبيع مجمع فيلتين موقع مميز 6 غرف نوم ماستر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: للبيع مجمع فيلتين موقع مميز 6 غرف نوم ماستر - في أبو ظبي الإمارات

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مجمع فيلتين يقع على زاوية وشارعين الفيلا الأولى مكونة من:6غرف نوم ماستر-مجلس رجال-صالة كبيرة-8حمامات الفيلا الثانية مكونة من:شقتين كل شقة مكونة من( غرفتين نوم وصالة )-2استديو * مساحة الأرض:27,750قدم مربع،رقم مرجعي:CD965401 فاين هوم العقارية ذ.م.م تواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة السيد سمير:279684-رخصة التسجيل العقاري:53733 رخصة تجارية:CN-1149643-رقم رخصة(RERA):202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مدينة محمد بن زايد- مدينة محمد بن زايد
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/8/2024
رقم الإعلان: 2282417

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