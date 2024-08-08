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للبيع مجمع فيلتين موقع مميز 6 غرف نوم ماستر
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|*مجمع فيلتين يقع على زاوية وشارعين: *الفيلا الأولى مكونة: -6 غرف نوم ماستر -مجلس رجال -صالة كبيرة -8 حمامات -الفيلا الثانية مكونة: -شقتين كل شقة مكونة(غرفتين نوم وصالة) -2 استديو -مساحة الأرض: 27,750 قدم مربع -الرقم المرجعي: CD965401 شركة فاين هوم العقارية ذ.م.م لتواصل مع السيد سمير: 0503070042 رقم الرخصةللسيد سمير: 279684 رخصة التسجيل العقاري: 53733 رقم الرخصةالتجارية: CN-1149643 رقم رخصة(RERA): 202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|مدينة محمد بن زايد- مدينة محمد بن زايد
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280849
-مجمع فيلتين مكون من: -16 شقة(غرفة وصالة) -12 استوديو -المساحة:20,000 قدم مربع -الرقم المرجعي:CD9792.
8/8/2024
*تحتوي كل فيلا على 4 شقق: - العدد الكلي (12) شقه مقسمه كالاتي : - عدد 8 شقق تحتوي علي 3 غرف - عدد.
8/8/2024
*يتكون المجمع من 4 فلل , فيلا رئيسية و3 فلل أخرى: *الفيلا الرئيسية: -6 غرف نوم -غرفه طعام -مغاسل -مج.
8/8/2024
مجمع فيلتين كل فيلا مكونة من: *الطابق ارضي:-غرفة نوم-صالة-غرفة معيشة-مطبخ-مخزن-2 حمام *طابق اول:-3 غ.
8/8/2024
*مجمع فلتين: *الفيلا الاولى مكونة من: -5غرف ماستر-مجلس-غرفة طعام-صاله استقبال-غرفة خادمه/سائق+حمام-غ.
8/8/2024
*مجمع فلل يتكون من 32 فيلا:- *كل فيلا تتكون: -الطابق الأرضي: -غرفة نوم -غرفة عائلة -صالة طعام -صالة .
8/8/2024
مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من:-الطابق الارضي-الطابق الاول-الطابق الثاني-ملاحق خارجية *الطابق الأرضي:-غ.
8/8/2024
مجمع 4 فلل: الفيلا الرئيسية مكونه من: *الطابق الارضي:-غرفة ماستر-مجلسين-غرفة طعام-صالة جلوس-غرفة خاد.
8/8/2024
*مجمع 3 فلل كل فيلا تتكون:- *الطابق الارضي: -مجلس -صالة طعام -غرفة جلوس -مخزن -حمام *الطابق الاول -.
8/8/2024
*مجمع مكون من : *الفيلا الأولى: - 6 غرف نوم - مجلس خارجي - صالة - غرفة طعام - مطبخ منفصل - غرف.
8/8/2024
*مجمع 5 فلل كل فيلا مكونة من: - 5 غرف نوم - مجلس - صالة طعام - صالة جلوس - غرفة خادمة - مطبخ .
8/8/2024
*مجمع 5 فلل على زاوية شارع رئيسي كل فيلا: -6 غرف ماستر -صالة -حجر طبيعي من الخارج -بالاضافة الى حوض .
8/8/2024
*مجمع فلل مكون من: - 7 شقق - استديو - غرفة سائق - 3 مواقف سيارات - حمام سباحة - حديقة - ملعب ت.
8/8/2024
*هذا المجمع الرائع يقع في موقع ممتاز: *كل فيلا تتكون من: - (7) غرف نوم ماستر - مجلس - صالتين - مطبخ.
8/8/2024
*الفيلا مكونة: *طابق أرضي: -غرفتين -غرفة معيشة -مجلسين -مصعد -غرفة طعام -غرفة خادمة -غرفة عائلة -مطب.
7/8/2024
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