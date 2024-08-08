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للبيع مجمع فيلتين موقع مميز 6 غرف نوم ماستر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: للبيع مجمع فيلتين موقع مميز 6 غرف نوم ماستر - في أبو ظبي الإمارات

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*مجمع فيلتين يقع على زاوية وشارعين: *الفيلا الأولى مكونة: -6 غرف نوم ماستر -مجلس رجال -صالة كبيرة -8 حمامات -الفيلا الثانية مكونة: -شقتين كل شقة مكونة(غرفتين نوم وصالة) -2 استديو -مساحة الأرض: 27,750 قدم مربع -الرقم المرجعي: CD965401 شركة فاين هوم العقارية ذ.م.م لتواصل مع السيد سمير: 0503070042 رقم الرخصةللسيد سمير: 279684 رخصة التسجيل العقاري: 53733 رقم الرخصةالتجارية: CN-1149643 رقم رخصة(RERA): 202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مدينة محمد بن زايد- مدينة محمد بن زايد
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/8/2024
رقم الإعلان: 2280849

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للبيع مجمع فيلتين مكون من 16 شقة / 12 استوديو

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8/8/2024
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8/8/2024
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8/8/2024
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8/8/2024
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8/8/2024
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8/8/2024
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8/8/2024
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7/8/2024
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