للبيع مجمع فيلتين موقع مميز 6 غرف نوم ماستر

مجمع فيلتين يقع على زاوية وشارعين *الفيلا الأولى مكونة من:6غرف نوم ماستر-مجلس رجال-صالة كبيرة-8حمامات *الفيلا الثانية مكونة من:شقتين كل شقة مكونة من (غرفتين نوم وصالة)-2استديو *مساحة الأرض :27,750 قدم مربع،رقم مرجعي:CD965401 فاين هوم العقارية ذ.م.م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير:279684،رخصة التسجيل العقاري:53733 •رقم الرخصة التجارية:CN-1149643،رقم رخصة(RERA):202401101466