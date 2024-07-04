للبيع مجمع فيلتين موقع مميز 6 غرف نوم ماستر

مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من: الطابق الأرضي يتكون من:غرفة جلوس-غرفة طعام-مطبخ-غرفة خادمة الطابق الإ.

* مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من: •مجلس •4غرف •صالة •مطبخ •غسيل •حديقة خاصة •مواقف سيارات مغطي.

مجمع فيلتين كل فيلا مكونة من: الطابق الارضي:غرفة نوم-صالة-غرفة معيشة -مطبخ-مخزن-2حمام الطابق الاول:.

* كل فيلا تتكون من : - 6 غرف نوم ماستر بخزائن الملابس - مجلسين - صالتين - مطبخين مع خزائن بالحائط - .

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