للبيع مجمع فيلتين مكون من 16 شقة / 12 استوديو

فيلا تتكون من:اربع شقق موثقه -كل شقه تتكون من:3غرف نوم-صاله عدد 1شقه تتكون من:غرفه-صاله -مساحه الا.

*تتكون الفيلا: *الطابق الارضي: -صاله كبيره للضيوف مع حمام كبير خاص -غرفة للخدامات مع حمام خاص فيها س.

*مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من: - طابق ارضي - طابق اول - طابق ثاني - ملاحق خارجية *طابق أرضي: - .

مجمع ثلاث فلل فاخرة: كل فيلا مكونة من(طابق أرضي، طابق أول، ورووف) *الطابق الأرضي:-غرفة معيشة-غرفة .

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