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للبيع قطع اراضي علي موقع متميز في منطقة سلامون القماش تصلح لكافة الاغراض
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|🌟 فرصه العمر لهواه الاستثمار شوف العرض ده🙈 🤗 في منطقة سلامون القماش المتميزه🌟 #للبيع_قطع اراضي علي موقع متميز في منطقة سلامون القماش تصلح لكافة الاغراض ( صناعى - سكنى ) ✅ المميزات : # قطع متميزه علي 3 وجهات # جميع القطع واجهة بحرية وواجهة خلفية # تصلح لكافه المشروعات ✅ المساحة : ٢٠٠ متر 🔥 السعر ؟ مفاجأة ! سعر ممتاز ومتميز جداً . الفرصه دي مش هتتعوض ؛ وعروض زي دي بتخلص بسرعة ! 📞 اتصل الآن : 01276599557 مستني ايه ؟ اغتنم الفرصه وامتلك قطعه ارض في مكان متميز بسلامون القماش 🤩
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|المهندس عماد
|التليفون:
|01276599557
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|العنوان:
|شارع دمنة – سلامون القماش – خلف مدرسه حافط عنان مركز المنصورة – محافظة المنصورة- المنصورة
الدقهلية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/9/2024
|رقم الإعلان:
|2295196
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