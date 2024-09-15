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للبيع قطع اراضي علي موقع متميز في منطقة سلامون القماش تصلح لكافة الاغراض

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: للبيع قطع اراضي علي موقع متميز في منطقة سلامون القماش تصلح لكافة الاغراض - في الدقهلية مصر

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🌟 فرصه العمر لهواه الاستثمار شوف العرض ده🙈 🤗 في منطقة سلامون القماش المتميزه🌟 #للبيع_قطع اراضي علي موقع متميز في منطقة سلامون القماش تصلح لكافة الاغراض ( صناعى - سكنى ) ✅ المميزات : # قطع متميزه علي 3 وجهات # جميع القطع واجهة بحرية وواجهة خلفية # تصلح لكافه المشروعات ✅ المساحة : ٢٠٠ متر 🔥 السعر ؟ مفاجأة ! سعر ممتاز ومتميز جداً . الفرصه دي مش هتتعوض ؛ وعروض زي دي بتخلص بسرعة ! 📞 اتصل الآن : 01276599557 مستني ايه ؟ اغتنم الفرصه وامتلك قطعه ارض في مكان متميز بسلامون القماش 🤩
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: المهندس عماد
التليفون: 01276599557

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: شارع دمنة – سلامون القماش – خلف مدرسه حافط عنان مركز المنصورة – محافظة المنصورة- المنصورة
الدقهلية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 30,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/9/2024
رقم الإعلان: 2295196

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم حضانات

اماكن تصنيع يونيفورم حضانات

(للبيع)

اماكن تصنيع يونيفورم حضانات 01223182572 يونيفورم حضانة بتصميمات ملائمة وألوان جذابة للاطفال من مص.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/9/2024
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم حضانات

اماكن تصنيع يونيفورم حضانات

(للبيع)

اماكن تصنيع يونيفورم حضانات 01223182572 يونيفورم حضانة بتصميمات ملائمة وألوان جذابة للاطفال من مص.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/9/2024
صورة الاعلان: جولدن هاوس للكومباكت الصيني والهندي

جولدن هاوس للكومباكت الصيني والهندي

(للبيع)

كومباكت HPL ويستخدم في قواطيع الحمامات وفواصل المباول وقرص الترابيزات وقرص المطابخ وقرص المكاتب وبار.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

15/9/2024
صورة الاعلان: بارستا

بارستا

(فرصة عمل)

مطلوب للتعاقد فورا للعمل لدي كافيه في السعوديه بتبوك مطلوب بنات بارستا وويتر خبره بالكفيهات الوظيف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3 ريال

15/9/2024
صورة الاعلان: استأجر هيونداي إلنترا 2022 – الأناقة التي تستحقها

استأجر هيونداي إلنترا 2022 – الأناقة التي تستحقها

(للإيجار)

استأجر هيونداي النترا اليوم – قيادة مريحة واقتصادية بأسعار منافسة هل تبحث عن سيارة تجمع بين الراحة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/9/2024
صورة الاعلان: استأجر تويوتا كورولا اليوم – السيارة الاقتصادية والموثوقة لمتطلباتك

استأجر تويوتا كورولا اليوم – السيارة الاقتصادية والموثوقة لمتطلباتك

(للإيجار)

استأجر تويوتا كورولا اليوم – السيارة الاقتصادية والموثوقة لمتطلباتك هل تبحث عن سيارة تجمع بين الكفا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/9/2024
صورة الاعلان: استأجر تويوتا كورولا اليوم – السيارة الاقتصادية والموثوقة لمتطلباتك

استأجر تويوتا كورولا اليوم – السيارة الاقتصادية والموثوقة لمتطلباتك

(للإيجار)

استأجر تويوتا كورولا اليوم – السيارة الاقتصادية والموثوقة لمتطلباتك هل تبحث عن سيارة تجمع بين الكفا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/9/2024
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(للإيجار)

هل تبحث عن سيارة توفر لك ولعائلتك أو مجموعتك تجربة سفر مريحة وفاخرة؟ لا داعي للبحث أكثر! نقدم لك فرص.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/9/2024
صورة الاعلان: تأجير تويوتا هاي اس – قوة وراحة لمساحات واسعة

تأجير تويوتا هاي اس – قوة وراحة لمساحات واسعة

(للإيجار)

تأجير تويوتا هاي اس – قوة وراحة لمساحات واسعة هل تبحث عن سيارة توفر لك ولعائلتك أو مجموعتك تجربة سف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

15/9/2024
صورة الاعلان: مصنع قبعات تخرج

مصنع قبعات تخرج

(للبيع)

مصنع قبعات تخرج 01223182572 احتفل بتخرج طلابك بأرواب وكابات مصنعة بجودة عالمية من شركة السلام .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/9/2024
صورة الاعلان: كراسي مكتب مستوردة احدث الموديلات

كراسي مكتب مستوردة احدث الموديلات

(للبيع)

اوفيس وود فرنتشر 01003755888 نسعد بزيارتكم معارضنا 11 شارع شهاب من جامعة الدول امام التوحيد والنور .
العنوان:

الجيزة - مصر

10 جنيه

15/9/2024
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم امن

مصنع يونيفورم امن

(للبيع)

مصنع يونيفورم امن01118689995 أفضل جودة وتصميم لليونيفورم الأمني المناسب لكل افراد السكيورتى والا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/9/2024
صورة الاعلان: توريد وتركيب الكومباكت hpl من جولدن هاوس

توريد وتركيب الكومباكت hpl من جولدن هاوس

(للبيع)

استمتع بأكبر التخفيضات مع عروض شركه جولدن هاوس خصومات وتخفيضات هائله أحصل على ارقى واحدث وافضل دي.
العنوان:

القاهرة - مصر

-1 جنيه

15/9/2024
صورة الاعلان: "أنواع سيارات الزفاف الفاخرة: إيجار جيب لخدمة استثنائية"

"أنواع سيارات الزفاف الفاخرة: إيجار جيب لخدمة استثنائية"

(للإيجار)

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

14/9/2024
صورة الاعلان: ايجار سياره مرسيدس فيانو (7مقاعد)

ايجار سياره مرسيدس فيانو (7مقاعد)

(للإيجار)

للإيجار: مرسيدس فيانو هل تحتاج إلى سيارة فاخرة توفر الراحة والرحابة في رحلاتك اكتشف مرسيدس فيانو، ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

14/9/2024
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