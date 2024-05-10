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للبيع قطعة ارض بالقادسية أمام مدينة الشروق

(للبيع)

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مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع قطعة ارض بالقادسية أمام المركز الطبي العالمي طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى أمام مدينة الشروق و بالقرب من القطار الكهربائي مساحة 335متر ناصية على شارعين عرض 10متر لدواعي السفر أقسم بالله من المالك مباشرة تم تقديم الأوراق في البريد وكل التفاصيل للجادين فقط الاتصال
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد ابراهيم عبد الكريم
التليفون: 01033558590

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: يمين المحور عطيه حجازي- أرض اللواء
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 31/7/2024
رقم الإعلان: 2279655

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صورة الاعلان: ارض للبيع في مدينه سفنكس الجديدة 25 فدان - في الجيزة مصر

ارض للبيع في مدينه سفنكس الجديدة 25 فدان

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ارض للبيع في مدينه سفنكس الجديدة 25 فدان ارض للبيع في طريق مصر اسكندريه الصحراوي بمساحة 25 فدان الكي.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

10/5/2024
صورة الاعلان: قطعة ارض للبيع عالصحراوى 2100م بكمبوند افق ريزدانس - في الجيزة مصر

قطعة ارض للبيع عالصحراوى 2100م بكمبوند افق ريزدانس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

قطعة ارض عالصحراوى 2100م بكمبوند افق ريزدانس بجوار سفنكس الجديدة موقع متميز لبناء بيتك الخاص بحديقة.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

9/5/2024
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