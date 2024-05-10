للبيع قطعة ارض بالقادسية أمام مدينة الشروق

(للبيع)
|للبيع قطعة ارض بالقادسية أمام المركز الطبي العالمي طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى أمام مدينة الشروق و بالقرب من القطار الكهربائي مساحة 335متر ناصية على شارعين عرض 10متر لدواعي السفر أقسم بالله من المالك مباشرة تم تقديم الأوراق في البريد وكل التفاصيل للجادين فقط الاتصال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد ابراهيم عبد الكريم
|التليفون:
|01033558590
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|العنوان:
|يمين المحور عطيه حجازي- أرض اللواء
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/7/2024
|رقم الإعلان:
|2279655
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