للبيع | فيلا 7 غرف نوم | مجلس | موقع مميز| تيراس

فيلات فاخرة تتألف من: الطابق الأرضي:غرفة نوم ماستر،مجلس،غرفة معيشة،صالة طعام،مطبخ،استور،غرفة خادمة،3حمامات. الطابق الأول:4غرف نوم ماستر،غرفة عائلة،4حمامات،تراس كبير. الروف:غرفتين نوم،تراس كبير مساحة الارض:11,626 قدم مربع،رقم مرجعي:VH982445 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م:تواصل مع السيد سمير:0503070042 التسجيل العقاري:53733-رخصةالسيد سمير:279684 ترخيص تجاري:CN-1149643-ترخيص الهيئة(RERA):202401101466