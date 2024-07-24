للبيع | فيلا 7 غرف نوم | مجلس | موقع مميز| تيراس

*فيلا في ربدان تتكون: *طابق ارضي: -4 غرف -مجلس -صالة -غرفة طعام مع مغاسل -4 حمام *طابق اول: -8غرف.

للبيع| مجمع 12 فيلا |حمام سباحة |ملعب تنس |حدائق مجمع 12 فيلا كل فيلا مكونة من : - 7 شقق ( غرفة و.

فيلا تجارية على زاوية و شارعين مكونة من: -طابق أرضي -طابق أول -رووف *تحتوي الفيلا على: -4 شقق غرفت.

*تتكون الفيلا في محمد بن زايد: *طابق ارضي: -6 غرف رئيسية -مطبخ تحضيري -قاعة كبيرة *طابق أول: -غرفة .

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