للبيع | فيلا 6 غرف |حديقه |ملحِق خارجى

للبيع:فيلا فاخرة الفيلاتضم6غرف نوم،مجلس،غرفة طعام،غرفة جلوس،مطبخ،مخزن،غرفة خادمة،مع 7حمامات.يضم الملحق الخارجي مجلس كبير،حديقة،باركينج مغطى. 📏مساحة الأرض:22,500 قدم مربع.رقم مرجعي:VH982496 للمزيد من المعلومات،تواصل مع السيد سمير على الرقم:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733-رخصةالسيد سمير:279684 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643-رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466 🏡فرصة لاتفوت!