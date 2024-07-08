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للبيع فيلا | 5 غرف مساحه & سعر مميز
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|تتكون هذه الفيلا من: *الطابق الأرضي:-غرفة نوم الضيوف-عدد 2 غرفة جلوس-2 غرفة طعام-مطبخ-مخزن-غسيل ملابس-2 حمام-موقف لسيارتين *الطابق الأول:-غرفة رئيسية-3 غرف نوم-3 حمامات-صالة -المساحة:4,381.00 قدم مربع -الرقم المرجعي:VH964854 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م: لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة للسيد سمير:54404 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643 رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه فاين هوم العقاريه
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|حدائق الراحه- حدائق الرحه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/7/2024
|رقم الإعلان:
|2276256
* الفيلا مقسمة ل 6 شقق منفصلة بعدادات موثقة من البلدية - شقتين : (4 غرف نوم + صاله ) - 4 شقق: (3 غر.
8/7/2024
تتكون الفيلا من : - 6 غرف ماستر - مجلس كبير - مطبخ بمدخل منفصل - غرفة طعام\ معيشة كبيرة - غرفة خ.
8/7/2024
تحتوي الفيلا على: -7غرق نوم -صالتين -غرفة طعام -مجلس راقي *الرووف:-غرفة خادمة-غرفة غسيل *ملاحق.
8/7/2024
فيلا فاخرة تتكون من طابقين وملحقين خارجيين وحديقة.الطابق الأرضي:4غرف نوم،مجلس، صالة جلوس،غرفة طعام،4.
8/7/2024
تتكون الفيلا: *طابق باسمينت: -غرفة سائق -مواقف -مطبخ كبير -غرف الخزانات *الطابق الارضي: -صالةمع مجل.
8/7/2024
*تتكون الفيلا من: *طابق أرضي: - غرفة نوم - مجلس - صالتين عائلة - صالة طعام - غرفة خادمة - مطبخ - .
8/7/2024
تتكون الفيلا من الطابق الأرضي:غرفة نوم ماستر-مجلس-غرفة المعيشة-صالة الطعام-مطبخ -استور-غرفة خادمة-3ح.
8/7/2024
الفيلا تتكون من: -11 غرفة نوم -صالتين -غرفتين خدم -مجلس خارجي -مطبخ خارجي -مطبخ تحضيري -مخزن -حديق.
8/7/2024
*تكون الفيلا من: *7 شقق كل شقة تحتوي: *3 غرف نوم-صالة -مساحة الارض:6,400 قدم مربع -الرقم المرجعي:V.
8/7/2024
الفيلا مكونة من:6غرف نوم-مجلس-غرفة الطعام-غرفة جلوس-مطبخ-مخزن-غرفة خادمة -7حمامات-ملحق خارجي مكون من.
8/7/2024
* مجمع 5 فلل تتكون الفلل من : *5 استديوهات *20 شقة مقسمين الي الاتي *5 شقق مكونه من : -غرفة نوم و.
8/7/2024
تتكون الفيلا من : *الطابق الأرضي:غرفة ضيوف-مجلس-صالتين جلوس-صالتين طعام-مطبخ-4حمامات الطابق الاول:6.
8/7/2024
مجمع 4فلل مقسم الي 7 وحدات مختلفة * تحتوي ال (7) وحدات على الاتي : - 5 شقق غرفة وصالة - 2 استوديو.
8/7/2024
هذه الفيلا مكونة من: الطابق الأرضي:غرفة نوم-مجلس-غرفة عائلة-غرفة طعام-غرفة خادمة-غرفة غسيل-3حمامات ا.
8/7/2024
*مجمع 4 فلل في مدينة خليفة : *كل فيلا مكونة من الأتي : *طابق ارضي : - 2 استوديو - 2 شقة بغرفة نوم *.
8/7/2024
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