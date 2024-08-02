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للبيع فيلا | 35 غرفة | بتصميم عصري | موقع متميز |
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|للبيع فيلا فاخرة مكونة من طابقين ورووف، بمساحة 18,700قدم مربع.الطابق الأرضي يحتوي على 15غرفة نوم، 6غرف معيشة، مطابخ،و10حمامات. الطابق الأول يضم 17غرفة نوم، 6غرف معيشة، 6مطابخ، 7حمامات، ومخزن.الرووف يحتوي على 4غرف نوم وصالتين. رقم مرجعي:VH984641 للمزيد من المعلومات، تواصل مع السيد سمير:0503070042. رخصة التسجيل العقاري:53733.رخصة سمير:279684. رقم الترخيص التجاري:CN-1149643.-ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|منطقة المشرف- منطقة المشرف
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280002
الفيلا تتكون من: *الطابق الارضي:-2غرف نوم-غرفة معيشة-غرفة اطفال-مطبخ-غرفة خادمة-غرفة طعام-مجلس-صاله .
2/8/2024
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2/8/2024
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2/8/2024
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2/8/2024
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2/8/2024
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2/8/2024
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2/8/2024
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2/8/2024
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2/8/2024
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2/8/2024
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2/8/2024
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2/8/2024
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2/8/2024
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2/8/2024
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2/8/2024
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