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للبيع | فيلا مميزة| 10 غرف | حديقة| مجلسين
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|*فيلا في شخبوط مكونة من: -مجلسين -10 غرف نوم -غرفة جلوس -صالة طعام -غرفة خادمة -غرفة سائق -مطبخ -مطبخ تحضيري -ستور -حديقة -مطبخ خارجي -مساحة الارض:40,000 قدم مربع -الرقم المرجعي:VH982198 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة للسيد سمير:279684 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643 رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|مدينة شخبوط- مدينة شخبوط
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|29/8/2024
|رقم الإعلان:
|2284819
**تتكون الفيلا من: • 8 غرف نوم . • 8 حمامات . • منطقة معيشة وطعام واسعة. • قاعات كبيرة. • أربعة مدا.
29/8/2024
**فيلا سوبر ديلوكس مكونة من: - 10 غرف نوم - 3 صالات - مجلسين - غرفة خادمة - مطبخ تحضيري - مطبخ .
29/8/2024
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29/8/2024
**تتكون الفيلا من: - 5 غرف . - 5 حمامات . - غرفة خادمة . - مطبخ جاهز . - شرفة / بلكونة . - غرفة.
29/8/2024
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29/8/2024
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29/8/2024
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29/8/2024
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29/8/2024
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29/8/2024
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29/8/2024
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29/8/2024
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29/8/2024
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29/8/2024
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29/8/2024
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29/8/2024
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