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للبيع | فيلا مميزة| 10 غرف | حديقة| مجلسين

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: للبيع | فيلا مميزة| 10 غرف | حديقة| مجلسين - في أبو ظبي الإمارات

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هذه الفيلا مكونة من:مجلسين-10غرف نوم -غرفة جلوس-صالة طعام-غرفة خادمة -غرفة سائق-مطبخ-مطبخ تحضيري-ستور -حديقة-مطبخ خارجي *مساحة الارض:40,000 قدم مربع،رقم مرجعي:VH982198 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م. لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733-رقم الرخصة للسيد سمير:279684 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643-رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مدينة شخبوط- مدينة شخبوط
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/7/2024
رقم الإعلان: 2277840

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