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للبيع | فيلا مميزة| 10 غرف | حديقة| مجلسين
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|هذه الفيلا مكونة من: -مجلسين -10 غرف نوم -غرفة جلوس -صالة طعام -غرفة خادمة -غرفة سائق -مطبخ -مطبخ تحضيري -ستور -حديقة -مطبخ خارجي -المساحة:40,000 قدم مربع -الرقم المرجعي:VH982198 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م: لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة للسيد سمير:54404 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643 رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه فاين هوم العقاريه
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|شخبوط- شخبوط
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/7/2024
|رقم الإعلان:
|2276900
* فيلا بالريف عبارة عن: - 4 غرف - 4 حمامات - مطبخ - مجلس - صاله - حديقة - حوش - مدخل خاص بالحو.
13/7/2024
الفيلا تتكون من: -11 غرف ماستر -مجلس حريمى -مجلس رجالي -صالة جلوس -صالة طعام -جاكوزي -ساونا -غر.
13/7/2024
*الفيلا مكونة من : * الطابق الارضي: - غرفة معيشة / صالة طعام - غرفة خادمة - غرفة غسيل - مطبخ - حمام.
13/7/2024
*فيلا تجارية على زاويةوشارعين مكونة: -طابق أرضي -طابق أول -رووف *تحتوي الفيلا على: -4 شقق غرفتين و.
13/7/2024
تتكون الفيلا من: *الطابق الأرضي:-غرفة نوم-صالة-مجلس-غرفة معيشة/طعام-مطبخ-غرفة ملابس-غرفة خادمة-3 حما.
13/7/2024
فيلا سكنية بتشطيب وديكور ايطالي حديث ورخام ايطالي: -10 غرف -3 مجلس -3 صالات -غرفة طعام -مطبخين -12 ح.
13/7/2024
الفيلا تتكون من: -10 غرف نوم -مجلس -غرفة معيشة -غرفة طعام -مطبخ تحضيري -غرفة خادمة -غرفة غسيل -حوش .
13/7/2024
*الفيلا مكونة من : *الطابق الارضي: - غرفة معيشة / صالة طعام - غرفة خادمة - غرفة غسيل - مطبخ - حمام .
13/7/2024
*فيلا مكونة: -منطقةالخارجية:مواقف-حديقة *طابق ارضي:مجلس بحمام ومغاسل-مصعد-غرفةجلوس-غرفة طعام بحمام-.
13/7/2024
*فيلا تتكون من : *اربع شقق موثقه: *كل شقه تتكون من : - 3 غرف نوم - صاله *عدد 1 شقه تتكون من: -غر.
13/7/2024
فيلا اول ساكن تحت الانشاء تتكون من: *الطابق الأرضي:-3 غرف نوم-مجلس-غرفة معيشة/طعام-غرفة خدامة-غرفة .
13/7/2024
*الفيلا مكونه من: *طابق ارضى: - مطبخ - مجلس رجال - غرفه ضيوف - غرفه خادمه - غرفه غسيل - صاله ع.
13/7/2024
*تتكون الفيلا من : *الطابق الارضي: - مجلس - غرفة نوم ضيوف - صالة جلوس - مطبخ بكامل التجهيزات مع م.
13/7/2024
مجمع مكون من 3 فلل, رئيسية وفيلتين صغيرتين: *الفيلا الكبيرة تتكون من: -7غرف نوم-مجلس-صالة طعام-غرفة.
13/7/2024
*الفيلا مكونه من: *الطابق الارضي: - مجلس - غرفة نوم ضيوف -صالة جلوس - مطبخ بمجهز مع مخزن - غرفة .
13/7/2024
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