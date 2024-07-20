للبيع | فيلا فاخرة 11 غرفة نوم | مصعد| ملحق خارجي

مجمع فلل يتكون من 5 فلل: كل فيلا تتكون من : *الطابق ألارضي : - مجلس مع حمام ضيوف - صالة - مطبخ ر.

*مجمع فلل في ال نهيان يتكون من : (طابق ارضي - طابق اول - رووف) *الطابق الارضي: - غرفة معيشة - غر.

* مجمع 3فلل مقسم الي: -فيلتين كل فيلا مكونة من:6غرف نوم-صالة-مجلس-غرفة طعام-مطبخين-8حمامات *الفيلا ا.

*المجمع يتكون من 3 فلل: *كل فيلا مكونة من ( طابق أرضي، طابق أول، ورووف) *الطابق الأرضي : - غرفة م.

المجمع يقع على زاوية وشارعين كل فيلا مكونة من: الطابق الأرضي:غرفة نوم-مجلس-غرفة جلوس-غرفة عائلة-مطبخ.

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