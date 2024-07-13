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للبيع |فيلا تحت الانشاء| 6 غرف نوم | ملحق خارجي

(للبيع)

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الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: للبيع |فيلا تحت الانشاء| 6 غرف نوم | ملحق خارجي - في أبو ظبي الإمارات

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فيلا اول ساكن تحت الانشاء تتكون من: *الطابق الأرضي:-3 غرف نوم-مجلس-غرفة معيشة/طعام-غرفة خدامة-غرفة غسيل-3 حمامات *الطابق الأول:-3 غرف نوم-صالة-3 حمامات * ملحق خارجي:-مطبخ-مخزن-غرفة سائق-حديقة -المساحة:11,300 قدم مربع -الرقم المرجعي:VH982225 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م: لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة للسيد سمير:54404 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643 رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه فاين هوم العقاريه
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مدينة الرياض- مدينة الرياض
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/7/2024
رقم الإعلان: 2276906

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