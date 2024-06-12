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للبيع |فيلا تحت الانشاء| 6 غرف نوم | ملحق خارجي
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|فيلاجديدةاول ساكن تحت الانشاء تتكون من *الطابق الأرضي: -3غرف نوم -مجلس -غرفة معيشة / طعام -غرفة خدامة -غرفة غسيل -3 حمامات *الطابق الأول -3غرف نوم -صالة -3حمامات *ملحق خارجي -مطبخ -مخزن -غرفة سائق -حديقة -المساحة : 11,300 قدم مربع -الرقم المرجعي:VH982225 -لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالسيد سمير: 0503070042 رقم الرخصة: 54404 رقم التسجيل العقاري: 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|منطقة الشامخة- منطقة الشامخة
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|12/6/2024
|رقم الإعلان:
|2273417
*مجمع 16 فلل علي قطعتين أرض *كل فيلا مكونة من: *لطابق الأرضي -مجلس رئيسي -غرفة جلوس -غرفة عائلة .
12/6/2024
تتكون الفيلا من: -5 غرف -5 حمامات -غرفة خادمة -مطبخ جاهز -شرفة / بلكونة -غرفة غسيل -مسبح خاص .
12/6/2024
*الفيلا مكونة من : * الطابق الارضي: - غرفة معيشة / صالة طعام - غرفة خادمة - غرفة غسيل - مطبخ - حمام.
12/6/2024
*تتكون الفيلا من: الطابق الأرضي: -غرفة نوم -صالة -مجلس -غرفة معيشة/ طعام -مطبخ -غرفة الملابس -غرفة ا.
12/6/2024
*تتكون الفيلا من: الطابق الأرضي: -غرفة نوم -صالة -مجلس -غرفة معيشة/ طعام -مطبخ -غرفة الملابس -غرفة ا.
12/6/2024
* فيلا تتكون من : -اربع شقق موثقه - كل شقه تتكون من : - 3 غرف نوم - صاله *عدد 1 شقه تتكون من.
12/6/2024
الفيلا تتكون من: -11 غرفة نوم -صالتين -غرفتين خدم خارجية -مجلس كبير خارجي -مطبخ كبير خارجي -مطبخ .
12/6/2024
*الفيلا تتكون من : -11 غرف نوم -مجلس -غرفة معيشة -غرفة طعام -مطبخ تحضيري -غرفة خادمة -غرفة غسيل -حو.
12/6/2024
* فيلا في الشامخة الريمان 1 تحت الانشاء تتكون من : - 6 غرف ماستر -تجهز نهايه 24 -اعفاء من رسوم ت.
12/6/2024
تتكون هذه الفيلا من: *الطابق الأرضي : -غرفة نوم الضيوف -عدد 2 غرفة جلوس -2 غرفة طعام -مطبخ -مخزن -غ.
12/6/2024
*تتكون الفيلا من : *الطابق الارضي : -مجلس - غرفة نوم ضيوف - صالة جلوس - مطبخ بكامل التجهيزات مع مخز.
12/6/2024
فيلا بمدينة خليفة اول ساكن،تشطيب ديلوكس. -موقع مميز على زاويه تحتوي على:6غرف ماستر-مجلس رجال بمدخل .
12/6/2024
*الطابق الارضي: -مجلس - غرفة نوم ضيوف - صالة جلوس - مطبخ بكامل التجهيزات مع مخزن - غرفة خادمة - غ.
12/6/2024
*هذه الفيلا مكونة من: -مجلسين -10 غرف نوم -غرفة جلوس -صالة طعام -غرفة خادمة -غرفة سائق -مطبخ -مطبخ .
12/6/2024
فيلا واسعة وفخمة تطل على زاوية وشارعين: الفيلا مكونة من: *17 وحدة سكنية مقسمة كالاتي: -16 استديو .
12/6/2024
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