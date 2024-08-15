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للبيع|فيلا بموقع مميز| زاوية وشارعين| عائد سنوي|
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|*فيلا واسعة وفخمة تطل على زاوية وشارعين: *الفيلا مكونة من: -17 وحدة سكنية مقسمة كالاتي: -16 استديو -شقة(غرفتين وصالة) -مساحة الأرض : 6,288 قدم مربع -الرقم المرجعي: VH964809 شركة فاين هوم العقارية ذ.م.م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير : 0503070042 رقم الرخصة التجارية: CN-1149643 رقم رخصة (RERA): 202401101466 رخصة التسجيل العقاري : 53733 رقم الرخصة للسيد سمير : 20240000279684
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|منطقة الزعاب- منطقة الزعاب
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/8/2024
|رقم الإعلان:
|2282118
**تتكون الفيلا من: *طابق ارضي: - غرفة طعام - غرفة معيشة - مطبخ - غرفة غسيل - غرفة خادمة - جرا.
15/8/2024
**تتكون الفيلا من: *طابق ارضي: - غرفة طعام - غرفة معيشة - مطبخ - غرفة غسيل - غرفة خادمة - جرا.
15/8/2024
*تحتوي الفيلا على: -7 غرف نوم -صالتين -غرفة طعام -مجلس *الرووف: -غرفة خادمة -غرفة غسيل *ملاحق خارج.
15/8/2024
**تتكون الفيلا من: *طابق ارضي: - غرفة طعام - غرفة معيشة - مطبخ - غرفة غسيل - غرفة خادمة - جرا.
15/8/2024
**تتكون الفيلا من: *طابق ارضي: - غرفة طعام - غرفة معيشة - مطبخ - غرفة غسيل - غرفة خادمة - جرا.
15/8/2024
*الفيلا تتكون من: -11 غرفة نوم - صالتين -غرفتين خدم خارجية -مجلس كبير خارجي -مطبخ كبير خارجي -مطبخ .
15/8/2024
**تحتوي الفيلا علي: *الطابق الأرضي: •غرفة معيشة •صالة طعام •غرفة خادمة •غرفة غسيل •مطبخ •تواليت .
15/8/2024
**تحتوي الفيلا علي: *الطابق الأرضي: •غرفة معيشة •صالة طعام •غرفة خادمة •غرفة غسيل •مطبخ •تواليت .
15/8/2024
*تتكون الفيلا من: *الطابق الأرضي: -غرفة نوم الضيوف -2 مجلس -2 غرفة طعام -مطبخ -مخزن -غسيل ملابس -2 ح.
15/8/2024
**تحتوي الفيلا علي : *الطابق الأرضي: •غرفة معيشة •صالة طعام •غرفة خادمة •غرفة غسيل •مطبخ •تواليت.
15/8/2024
**الفيلا مكونه من: *الطابق الارضي: - مجلس - غرفة نوم ضيوف - صالة جلوس - مطبخ مجهز - غرفة خادمة -.
15/8/2024
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15/8/2024
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14/8/2024
*مجمع فلل مكون من 2 فيلا بمنطقه هضبه الزعفرانه: *كل فيلا تتكون: -5 غرف نوم(غرفتين منهم ماستر) -مجلس .
14/8/2024
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14/8/2024
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