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للبيع|فيلا بموقع مميز| زاوية وشارعين| عائد سنوي

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صورة الاعلان: للبيع|فيلا بموقع مميز| زاوية وشارعين| عائد سنوي - في أبو ظبي الإمارات

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فيلا واسعة وفخمة تطل على زاوية وشارعين مكونة من: -17 وحدة سكنية مقسمة كالاتي: -16 استديو -شقة(غرفتين وصالة) -المساحة:6,288 قدم مربع -الرقم المرجعي:VH964809 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م: للتواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة للسيد سمير:279684 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643 رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه فاين هوم العقاريه
التليفون: 0503070042

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العنوان: الزعاب- الزعاب
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/7/2024
رقم الإعلان: 2278631

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