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للبيع فيلا بالرفاع ميناء العرب

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الإمارات (رأس الخيمة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع فيلا برأس الخيمة الرفاع ميناء العرب تاني قطعه من البحر 4 غرف نوم ارضي +أول مساحة 6388 قدم مساحة البناء 4132 قدم خاليه و جاهزه للسكن فري هولد تملك اجانب مطلوب 4.700.000 درهم للتواصل 00971562135283
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ياسمين
التليفون: 0562135283

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الشارقة- الشارقة
رأس الخيمة -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,700,000 درهم
تاريخ الإعلان: 23/6/2024
رقم الإعلان: 2274238

اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: فيلا 11 غرفة ماستر رائعة | بتشطيب فخم | جاكوزي

فيلا 11 غرفة ماستر رائعة | بتشطيب فخم | جاكوزي

(للبيع)

*هذه الفيلا مكونة من: -11 غرفة ماستر مريحة -مطبخ مجهز -11 حمام كبير -ملاحق خارجية -جاكوزي -المساحة: .
القسم: 

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22/6/2024
صورة الاعلان: افضل خزانات المياه بكلباء

افضل خزانات المياه بكلباء

(للبيع)

Stars poly storage tanks factory L.L.C مصنع متخصص في انتاج خزانات المياه وايجاد حلول تخزين المياه • .

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22/6/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا تجاريه موقع رائع فى الخالديه

امتلك الان فيلا تجاريه موقع رائع فى الخالديه

(للبيع)

*فيلا تجارية مستخدمة كعيادة طبية -4 طوابق (بدروم + 3 طوابق)، تضم 15 عيادة، 3 غرف علاج، غرفة عمليات .
القسم: 

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22/6/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا تصميم عصري بمدينة خليفه

امتلك الان فيلا تصميم عصري بمدينة خليفه

(للبيع)

*تتكون الفيلا من : -5 غرف . -5 حمامات . - غرفة خادمة . - مطبخ جاهز . - شرفة / بلكونة . - غرفة غس.
القسم: 

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22/6/2024
صورة الاعلان: تملك الان فيلا8 غرف بموقع مميز جدا

تملك الان فيلا8 غرف بموقع مميز جدا

(للبيع)

*تتكون الفيلا من: -8غرف نوم -8حمامات -منطقة معيشة وطعام واسعة -قاعات كبيرة -أربعة مداخل -مطابخ مجهز.
القسم: 

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22/6/2024
صورة الاعلان: تملك الان فيلا بتصميم عصري حديث يليق بك فى المريف

تملك الان فيلا بتصميم عصري حديث يليق بك فى المريف

(للبيع)

*فيلا بمدينة خليفة: - تشطيب ديلوكس - موقع مميز على زاويه تحتوي على - 6 غرف ماستر - مجلس رجال بمدخ.
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22/6/2024
صورة الاعلان: امتلك فيلا فخمة 10 غرف سينما جاكوزي 4قاعات 5شرفات

امتلك فيلا فخمة 10 غرف سينما جاكوزي 4قاعات 5شرفات

(للبيع)

*فيلا بمدينة شخبوط *موقع مميز على زاويه تحتوي على: -6غرف ماستر -مجلس رجال بمدخل منفصل -مجلس حريمي.
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22/6/2024
صورة الاعلان: أمتلك فيلا 8غرف بمساحة مميزة و موقع

أمتلك فيلا 8غرف بمساحة مميزة و موقع

(للبيع)

فيلامكونة من: 8 غرف نوم ماستر -2 مجالس -قاعة طعام -مطبخ داخلي مع غرفة خادمة -مصعد كهربائي -غرفة غسيل.
القسم: 

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22/6/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا في منطقة المشرف موقع مميز واطلالة رائعة

امتلك الان فيلا في منطقة المشرف موقع مميز واطلالة رائعة

(للبيع)

*فيلا مكونة من : *الطابق الارضي - مجلس - غرفة ضيوف - مطبخ - غرفة غسيل وكي - غرفة خادمة *الطابق.
القسم: 

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22/6/2024
صورة الاعلان: تملك الان فيلا مميزه جدا فى مدينة الرياض مساحات واسعه

تملك الان فيلا مميزه جدا فى مدينة الرياض مساحات واسعه

(للبيع)

*فيلا تتكون من - 4 غرف نوم - مجلسين - مطبخ - غرفة طعام - مخزن - غرفة خادمة - غرفة ألعاب للأطفال - 4.
القسم: 

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22/6/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا في الريمان1 | 6 غرف | ماستر

امتلك الان فيلا في الريمان1 | 6 غرف | ماستر

(للبيع)

فيلا في الشامخة الريمان 1 تحت الانشاء تتكون من: -6 غرف ماستر -تجهز نهايه 24 -اعفاء من رسوم تسجيل -ض.
القسم: 

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22/6/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا فخمة بتصميمات تليق بك

امتلك الان فيلا فخمة بتصميمات تليق بك

(للبيع)

*فيلا بمدينة شخبوط تتكون من: -7غرف ماستر-مجلس-3مطابخ-غرفة طعام-صالة جلوس-مكتب-غرفتين غسيل-غرفة خادمة.
القسم: 

اتصل

22/6/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا تجاريه موقع رائع فى المشرف

امتلك الان فيلا تجاريه موقع رائع فى المشرف

(للبيع)

*فيلا تجارية أسثمارية مكونة من : *2 طابق مقسمين الي : *اربعه شقق *مميزات الفيلا : - صيانه بالكامل .
القسم: 

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22/6/2024
صورة الاعلان: احجز الان | فيلا فخمةو قريبة من الشاطئ | صفقة جيدة بلا عمولة

احجز الان | فيلا فخمةو قريبة من الشاطئ | صفقة جيدة بلا عمولة

(للبيع)

احجز الان | فيلا فخمةو قريبة من الشاطئ | صفقة جيدة بلا عمولة تتكون هذه الفيلا من: **الطابق الأرضي.
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22/6/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا تجاريه سكنيه مميزه فى الريف

امتلك الان فيلا تجاريه سكنيه مميزه فى الريف

(للبيع)

*فيلا بالريف عبارة عن: - 4 غرف - 4 حمامات - مطبخ - مجلس - صاله - حديقة - حوش - مدخل خاص بالحوش.
القسم: 

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22/6/2024
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