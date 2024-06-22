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للبيع فيلا بالرفاع ميناء العرب
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|للبيع فيلا برأس الخيمة الرفاع ميناء العرب تاني قطعه من البحر 4 غرف نوم ارضي +أول مساحة 6388 قدم مساحة البناء 4132 قدم خاليه و جاهزه للسكن فري هولد تملك اجانب مطلوب 4.700.000 درهم للتواصل 00971562135283
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ياسمين
|التليفون:
|0562135283
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|العنوان:
|الشارقة- الشارقة
رأس الخيمة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,700,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|23/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274238
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