أضف إعلانك مجاناً
للبيع فيلا بالبرشاء 3
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|للبيع فيلا بدبي البرشا 3 مساحة 15000 قدم 5 غرف ماستر و مجلس وصالة كبار ملحق كبير فيه غرفة وصالة ومطبخ و 2 حمام العمر 3 سنوات تملك مواطنين ودول مجلس التعاون مطلوب 8 مليون درهم قابل للتفاوض للتواصل 00971562135283
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ياسمين
|التليفون:
|0562135283
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الشارقة- الشارقة
دبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|8,000,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|20/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283223
اعلانات جديدة
**الفيلا مكونة من: - 11 غرفة ماستر مريحة - مطبخ مجهز - 11 حمام كبير - ملاحق خارجية - جاكوزي *الفيل.
20/8/2024
استثمر الان شقة بتشطيب فاخر | بلكونة | موقع ممتاز ** تتكون الشقة من - غرفة نوم ماستر - غرفة معيش.
20/8/2024
**تتكون الفيلا من: •8 غرف نوم •8 حمامات •منطقة معيشة وطعام •قاعات كبيرة •أربعة مداخل •مطابخ مجهز.
20/8/2024
**فيلا تتكون من: - 7 غرف نوم ماستر - مجلس - 3 مطابخ - غرفة طعام - صالة جلوس - مكتب - غرفتين غسيل .
20/8/2024
**فيلا مكونة من: - 10 غرف نوم - 3 صالات - مجلسين - غرفة خادمة - مطبخ تحضيري - مطبخ خارجي - غرف.
20/8/2024
**تتكون الفيلا من: - 5 غرف . - 5 حمامات . - غرفة خادمة . - مطبخ جاهز . - شرفة / بلكونة . - غرفة.
20/8/2024
مجمع فيلتين يقع على زاوية وشارعين *الفيلا الأولى مكونة من:6غرف نوم ماستر-مجلس رجال-صالة كبيرة-8حماما.
20/8/2024
**فيلا بمدينة خليفة اول ساكن: - تشطيب ديلوكس - موقع مميز على زاويه - 6 غرف ماستر - مجلس رجال - م.
20/8/2024
يتكون المجمع من 4فلل,فيلا رئيسية و3فلل أخرى: الفيلا الرئيسية مكونة من:6غرف نوم-غرفه طعام-مغاسل-مجلسي.
20/8/2024
**فيلا مكونة من: *الطابق الارضي - مجلس - غرفة ضيوف - مطبخ - غرفة غسيل وكي - غرفة خادمة * الطا.
20/8/2024
مجمع فلل يتكون من32فيلا كل فيلا تتكون من: طابق أرضي:غرفة نوم-غرفة عائلة-صالة طعام-صالة معيشة-مطبخ-غر.
20/8/2024
**الفيلا مكونة من: *طابق أرضي: - غرفتين نوم - غرفة معيشة - مجلسين - مصعد - غرفة طعام - غرفة خادمة -.
20/8/2024
**هذا المجمع الرائع يقع في موقع ممتاز و يتكون من (3) فلل: *كل فيلا تتكون من: - (7) غرف نوم ماستر -.
20/8/2024
شقة غرفتين نوم وبلكونة تطل على البحر| شاغرة الان تتكون هذه الوحدة من: - غرفتين نوم ماستر - غرفة مع.
20/8/2024
**فيلا في الريمان1: - 5 عدد غرف نوم - غرفة خادمة - 7 حمامات - بلكونة - صالة - فناء كبير *مميز.
20/8/2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع عرب نت 5 2006 - 2023 ©
كافة حقوق النشر محفوظة لأصحابها من المواقع والكتاب والناشرين وشبكة عرب نت فايف غير مسؤولة عن الآراء والتعليقات المعروضة في الموقع إذ تقع كافة المسؤوليات القانونية والأدبية على كاتبها أو/و المصدر الخاص بها.