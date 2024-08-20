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للبيع فيلا بالبرشاء 3

(للبيع)

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الإمارات (دبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع فيلا بدبي البرشا 3 مساحة 15000 قدم 5 غرف ماستر و مجلس وصالة كبار ملحق كبير فيه غرفة وصالة ومطبخ و 2 حمام العمر 3 سنوات تملك مواطنين ودول مجلس التعاون مطلوب 8 مليون درهم قابل للتفاوض للتواصل 00971562135283
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ياسمين
التليفون: 0562135283

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الشارقة- الشارقة
دبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 8,000,000 درهم
تاريخ الإعلان: 20/8/2024
رقم الإعلان: 2283223

اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: فرصه الان فيلا موقع مميز مساحه واسعه فى مدينة شخبوط

فرصه الان فيلا موقع مميز مساحه واسعه فى مدينة شخبوط

(للبيع)

**الفيلا مكونة من: - 11 غرفة ماستر مريحة - مطبخ مجهز - 11 حمام كبير - ملاحق خارجية - جاكوزي *الفيل.
القسم: 

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20/8/2024
صورة الاعلان: استثمر الان شقة بتشطيب فاخر | بلكونة | موقع ممتاز

استثمر الان شقة بتشطيب فاخر | بلكونة | موقع ممتاز

(للبيع)

استثمر الان شقة بتشطيب فاخر | بلكونة | موقع ممتاز ** تتكون الشقة من - غرفة نوم ماستر - غرفة معيش.
القسم: 

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20/8/2024
صورة الاعلان: تملك الان فيلا موقع مميز جدا فى مدينة شخبوط

تملك الان فيلا موقع مميز جدا فى مدينة شخبوط

(للبيع)

**تتكون الفيلا من: •8 غرف نوم •8 حمامات •منطقة معيشة وطعام •قاعات كبيرة •أربعة مداخل •مطابخ مجهز.
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20/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا فخمة بتصميمات تليق بك فى مدينة شخبوط

امتلك الان فيلا فخمة بتصميمات تليق بك فى مدينة شخبوط

(للبيع)

**فيلا تتكون من: - 7 غرف نوم ماستر - مجلس - 3 مطابخ - غرفة طعام - صالة جلوس - مكتب - غرفتين غسيل .
القسم: 

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20/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا تصميم عصري بمدينة شخبوط

امتلك الان فيلا تصميم عصري بمدينة شخبوط

(للبيع)

**فيلا مكونة من: - 10 غرف نوم - 3 صالات - مجلسين - غرفة خادمة - مطبخ تحضيري - مطبخ خارجي - غرف.
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20/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا موقع رائع مساحه جيده فى حدائق الراحه

امتلك الان فيلا موقع رائع مساحه جيده فى حدائق الراحه

(للبيع)

**تتكون الفيلا من: - 5 غرف . - 5 حمامات . - غرفة خادمة . - مطبخ جاهز . - شرفة / بلكونة . - غرفة.
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20/8/2024
صورة الاعلان: للبيع مجمع فيلتين موقع مميز 6 غرف نوم ماستر

للبيع مجمع فيلتين موقع مميز 6 غرف نوم ماستر

(للبيع)

مجمع فيلتين يقع على زاوية وشارعين *الفيلا الأولى مكونة من:6غرف نوم ماستر-مجلس رجال-صالة كبيرة-8حماما.
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20/8/2024
صورة الاعلان: تملك الان فيلا بتصميم عصري حديث يليق بك فى المريف

تملك الان فيلا بتصميم عصري حديث يليق بك فى المريف

(للبيع)

**فيلا بمدينة خليفة اول ساكن: - تشطيب ديلوكس - موقع مميز على زاويه - 6 غرف ماستر - مجلس رجال - م.
القسم: 

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20/8/2024
صورة الاعلان: مساحات واسعة | مجمع فلل للبيع |بعائد استثماري رائع

مساحات واسعة | مجمع فلل للبيع |بعائد استثماري رائع

(للبيع)

يتكون المجمع من 4فلل,فيلا رئيسية و3فلل أخرى: الفيلا الرئيسية مكونة من:6غرف نوم-غرفه طعام-مغاسل-مجلسي.
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20/8/2024
صورة الاعلان: تملك الان فيلا موقع مميز واطلالة رائعة في المشرف

تملك الان فيلا موقع مميز واطلالة رائعة في المشرف

(للبيع)

**فيلا مكونة من: *الطابق الارضي - مجلس - غرفة ضيوف - مطبخ - غرفة غسيل وكي - غرفة خادمة * الطا.
القسم: 

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20/8/2024
صورة الاعلان: للبيع مجمع 32فيلا فخم مع جيم ومسبح و دخل سنوي

للبيع مجمع 32فيلا فخم مع جيم ومسبح و دخل سنوي

(للبيع)

مجمع فلل يتكون من32فيلا كل فيلا تتكون من: طابق أرضي:غرفة نوم-غرفة عائلة-صالة طعام-صالة معيشة-مطبخ-غر.
القسم: 

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20/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا بمنطقه مميزه فى بوابة ابوظبى

امتلك الان فيلا بمنطقه مميزه فى بوابة ابوظبى

(للبيع)

**الفيلا مكونة من: *طابق أرضي: - غرفتين نوم - غرفة معيشة - مجلسين - مصعد - غرفة طعام - غرفة خادمة -.
القسم: 

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20/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان مجمع فلل مذهل موقع مميز ومساحة ضخمة في المشرف

امتلك الان مجمع فلل مذهل موقع مميز ومساحة ضخمة في المشرف

(للبيع)

**هذا المجمع الرائع يقع في موقع ممتاز و يتكون من (3) فلل: *كل فيلا تتكون من: - (7) غرف نوم ماستر -.
القسم: 

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20/8/2024
صورة الاعلان: شقة غرفتين نوم وبلكونة تطل على البحر| شاغرة الان

شقة غرفتين نوم وبلكونة تطل على البحر| شاغرة الان

(للبيع)

شقة غرفتين نوم وبلكونة تطل على البحر| شاغرة الان تتكون هذه الوحدة من: - غرفتين نوم ماستر - غرفة مع.
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20/8/2024
صورة الاعلان: تملك الان فيلا بتشطيبات فاخرة عصرية وتصميم عالي الجودة فى الشامخه

تملك الان فيلا بتشطيبات فاخرة عصرية وتصميم عالي الجودة فى الشامخه

(للبيع)

**فيلا في الريمان1: - 5 عدد غرف نوم - غرفة خادمة - 7 حمامات - بلكونة - صالة - فناء كبير *مميز.
القسم: 

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20/8/2024
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