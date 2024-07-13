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للبيع فيلا استثمارية | مقسمة الي 7شقق | بدخل سنوي
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|*تتكون الفيلا من: -7 شقق كل شقة تحتوي علي: -(3 غرف نوم - صالة) -مساحة الارض:6,400 قدم مربع -الرقم المرجعي: VH983743 شركة فاين هوم العقاريةذ.م.م لتواصل مع السيد سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصةالتسجيل العقاري : 53733 رقم الترخيص التجاري: CN-1149643 رقم ترخيص الهيئة العقارية (RERA): 202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|منطقة المناصير- منطقة المناصير
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/7/2024
|رقم الإعلان:
|2276956
مجمع 16 فلل علي قطعتين أرض: كل فيلا مكونة من: *الطابق الأرضي:-مجلس رئيسي-غرفة جلوس-غرفة عائلة-غرفة.
13/7/2024
*تتكون الفيلا: *طابق سرداب: -غرفة سائق -مواقف -مطبخ كبير -غرفة *طابق الارضي: -صالة/2مجلس -2غرف ماس.
13/7/2024
*تتكون الفيلا: *طابق سرداب: -غرفة سائق -مواقف -مطبخ كبير -غرفة *طابق الارضي: -صالة/2مجلس -2غرف ماس.
13/7/2024
*تتكون الفيلا من: -7 شقق كل شقة تحتوي علي: -(3 غرف نوم - صالة) -مساحة الارض:6,400 قدم مربع -الرقم ا.
13/7/2024
تتكون الفيلا من : 7 شقق كل شقة تحتوي: (3 غرف نوم - صالة) مساحة الارض:6,400 قدم مربع الرقم المرجعي:.
13/7/2024
*تتكون الفيلا: -8 غرف نوم ماستر -مجلسين مع مغاسل وحمام -مطبخين - صالة واسعه -غرفة طعام -حوش واسع -م.
13/7/2024
*تتكون الفيلا: -8 غرف نوم ماستر -مجلسين مع مغاسل وحمام -مطبخين - صالة واسعه -غرفة طعام -حوش واسع -م.
13/7/2024
* فيلا بالريف عبارة عن: - 4 غرف - 4 حمامات - مطبخ - مجلس - صاله - حديقة - حوش - مدخل خاص بالحو.
13/7/2024
الفيلا تتكون من: -11 غرف ماستر -مجلس حريمى -مجلس رجالي -صالة جلوس -صالة طعام -جاكوزي -ساونا -غر.
13/7/2024
*الفيلا مكونة من : * الطابق الارضي: - غرفة معيشة / صالة طعام - غرفة خادمة - غرفة غسيل - مطبخ - حمام.
13/7/2024
*فيلا تجارية على زاويةوشارعين مكونة: -طابق أرضي -طابق أول -رووف *تحتوي الفيلا على: -4 شقق غرفتين و.
13/7/2024
تتكون الفيلا من: *الطابق الأرضي:-غرفة نوم-صالة-مجلس-غرفة معيشة/طعام-مطبخ-غرفة ملابس-غرفة خادمة-3 حما.
13/7/2024
فيلا سكنية بتشطيب وديكور ايطالي حديث ورخام ايطالي: -10 غرف -3 مجلس -3 صالات -غرفة طعام -مطبخين -12 ح.
13/7/2024
الفيلا تتكون من: -10 غرف نوم -مجلس -غرفة معيشة -غرفة طعام -مطبخ تحضيري -غرفة خادمة -غرفة غسيل -حوش .
13/7/2024
*الفيلا مكونة من : *الطابق الارضي: - غرفة معيشة / صالة طعام - غرفة خادمة - غرفة غسيل - مطبخ - حمام .
13/7/2024
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