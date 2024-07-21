للبيع عمارة بميسلون

(للبيع)
|للبيع بناية بالشارقة بميسلون مساحة 2481 قدم 4 شقق : 2 شقة غرفتين وموزع ( تؤجر على 30 ألف) 2 شقة 3 غرف وموزع ( تؤجر على 35الف) معمول صيانة كاملة جديدة بحالة ممتازة تم انهاء الصيانة كاملة لها حديثا العقار حصري مطلوب 1.650.000 درهم للتواصل 00971562135283
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ياسمين
|التليفون:
|0562135283
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|العنوان:
|الشارقة- الشارقة
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,650,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|25/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283942
2,400,000 درهم