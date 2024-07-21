آخر الأخبار سيارات الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار الرياضة أخبار السيارات أخبار المال أخبار المسلمين أخبار التعليم أخبار التقنية أخبار الموبايل أخبار منوعة مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات
أضف إعلانك مجاناً

للبيع عمارة بميسلون

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (الشارقة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع بناية بالشارقة بميسلون مساحة 2481 قدم 4 شقق : 2 شقة غرفتين وموزع ( تؤجر على 30 ألف) 2 شقة 3 غرف وموزع ( تؤجر على 35الف) معمول صيانة كاملة جديدة بحالة ممتازة تم انهاء الصيانة كاملة لها حديثا العقار حصري مطلوب 1.650.000 درهم للتواصل 00971562135283
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ياسمين
التليفون: 0562135283

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الشارقة- الشارقة
الشارقة -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,650,000 درهم
تاريخ الإعلان: 25/8/2024
رقم الإعلان: 2283942

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع عمارة بالنباعة - في الشارقة الإمارات

للبيع عمارة بالنباعة

(للبيع)

- في الشارقة الإمارات

للبيع بناية سكنية بالشارقة النباعة ارضي + 2 تصريح الارض ارضي + 4 المساحة 2500 قدم 10غرفة وصالة شقق .
القسم: 

2,400,000 درهم

21/7/2024
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
الأكثر
إرسالا
الأكثر
مشاهدة
أحدث
الإعلانات