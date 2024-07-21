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للبيع عمارة بالنباعة
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|للبيع بناية سكنية بالشارقة النباعة ارضي + 2 تصريح الارض ارضي + 4 المساحة 2500 قدم 10غرفة وصالة شقق 4 محلات تكيف سبلت البناية صيانة كاملة وفي حالة جيدة الدخل 200 الف تقريبا مطلوب 2.400.000 درهم قابل للتفاوض للتواصل 00971562135283
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ياسمين
|التليفون:
|0562135283
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|العنوان:
|الشارقة- الشارقة
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,400,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|21/7/2024
|رقم الإعلان:
|2277971
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