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للبيع عمارة بالنباعة

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الإمارات (الشارقة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع بناية سكنية بالشارقة النباعة ارضي + 2 تصريح الارض ارضي + 4 المساحة 2500 قدم 10غرفة وصالة شقق 4 محلات تكيف سبلت البناية صيانة كاملة وفي حالة جيدة الدخل 200 الف تقريبا مطلوب 2.400.000 درهم قابل للتفاوض للتواصل 00971562135283
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ياسمين
التليفون: 0562135283

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الشارقة- الشارقة
الشارقة -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,400,000 درهم
تاريخ الإعلان: 21/7/2024
رقم الإعلان: 2277971

اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مجمع 4 فلل في مدينة خليفة

مجمع 4 فلل في مدينة خليفة

(للبيع)

مجمع 4 فلل في مدينة خليفة: كل فيلا مكونة من: *الطابق الارضي:-2استوديو-2 شقة بغرفة نوم *ألطابق الاول.
القسم: 

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21/7/2024
صورة الاعلان: مجمع 3فلل مذهل في المشرف موقع مميز ومساحة ضخمة

مجمع 3فلل مذهل في المشرف موقع مميز ومساحة ضخمة

(للبيع)

هذا المجمع الرائع يقع في موقع ممتاز و يتكون من (3) فلل كل فيلا تتكون من :(7) غرف نوم ماستر-مجلس-صا.
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اتصل

21/7/2024
صورة الاعلان: للبيع مجمع فيلتين موقع مميز 6 غرف نوم ماستر

للبيع مجمع فيلتين موقع مميز 6 غرف نوم ماستر

(للبيع)

مجمع فيلتين يقع على زاوية وشارعين *الفيلا الأولى مكونة من:6غرف نوم ماستر-مجلس رجال-صالة كبيرة-8حماما.
القسم: 

اتصل

21/7/2024
صورة الاعلان: للبيع مجمع فيلتين موقع مميز 6 غرف نوم ماستر

للبيع مجمع فيلتين موقع مميز 6 غرف نوم ماستر

(للبيع)

مجمع فيلتين يقع على زاوية وشارعين *الفيلا الأولى مكونة من:6غرف نوم ماستر-مجلس رجال-صالة كبيرة-8حماما.
القسم: 

اتصل

21/7/2024
صورة الاعلان: مجمع فاخر بهضبة الزعفرانة مع حديقه خاصه بمساحة واسعه

مجمع فاخر بهضبة الزعفرانة مع حديقه خاصه بمساحة واسعه

(للبيع)

*مجمع فلل مكون من 2 فيلا بمنطقه هضبه الزعفرانه: *كل فيلا تتكون من: -5 غرف نوم(غرفتين منهم ماستر) -مج.
القسم: 

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21/7/2024
صورة الاعلان: للبيع ارض بالشرقان

للبيع ارض بالشرقان

(للبيع)

للبيع ارض بالشارقة الشرقان مساحة 9166 قدم مطلوب 1.500.000 درهم قابل للتفاوض للتواصل 00971562135283.
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1,500,000 درهم

21/7/2024
صورة الاعلان: للبيع | فيلا فاخرة 11 غرفة نوم | مصعد| ملحق خارجي

للبيع | فيلا فاخرة 11 غرفة نوم | مصعد| ملحق خارجي

(للبيع)

* الفيلا تتكون من :10 غرف نوم-مجلس-غرفة معيشة-غرفة طعام-مطبخ تحضيري غرفة خادمة-غرفة غسيل-حوش-مخزن-م.
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20/7/2024
صورة الاعلان: تملك الان | فيلا راقية بمساحة كبيره وموقع متميز

تملك الان | فيلا راقية بمساحة كبيره وموقع متميز

(للبيع)

تتكون الفيلا: -6 غرف ماستر -مجلس كبير -مطبخ بمدخل منفصل -غرفة طعام\ معيشة كبيرة -غرفة خادمة -صالة -غ.
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اتصل

20/7/2024
صورة الاعلان: للبيع | فيلا مميزة| 10 غرف | حديقة| مجلسين

للبيع | فيلا مميزة| 10 غرف | حديقة| مجلسين

(للبيع)

هذه الفيلا مكونة من:مجلسين-10غرف نوم -غرفة جلوس-صالة طعام-غرفة خادمة -غرفة سائق-مطبخ-مطبخ تحضيري-ستو.
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20/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان مجمع فلل تصميم عصرى فى مدينة محمد بن زايد

امتلك الان مجمع فلل تصميم عصرى فى مدينة محمد بن زايد

(للبيع)

*الفيلا مكونة من: *منطقة الخارجية: - موقف سيارات واسع - حديقة *طابق ارضي: - مجلس كبير - مصعد - .
القسم: 

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20/7/2024
صورة الاعلان: مجمع 5 فلل جديد مع مسبح ومصاعد و 3مداخل

مجمع 5 فلل جديد مع مسبح ومصاعد و 3مداخل

(للبيع)

* مجمع 5فلل اول ساكن مكون من: -11شقه(3غرف نوم وصالة)-3شقق(غرفتين نوم وصالة) المميزات:غرفة حارس-3مداخ.
القسم: 

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20/7/2024
صورة الاعلان: |فيلا مذهلة|10غرف نوم|حديقة |ملحق خارجي&مخزن

|فيلا مذهلة|10غرف نوم|حديقة |ملحق خارجي&مخزن

(للبيع)

فيلا تتكون من:-طابق ارضي-طابق اول-ملحق خارجي-ملحق اخر-حديقة *الطابق الارضي:-4غرف نوم-مجلس-صالة-غرفة.
القسم: 

اتصل

20/7/2024
صورة الاعلان: للبيع | مجمع 3 فلل مميز | سعر مميز | موقع مميز

للبيع | مجمع 3 فلل مميز | سعر مميز | موقع مميز

(للبيع)

إعلان عن مجمع فلل فيلا رئيسية كبيرة:7غرف نوم-مجلس-صالة طعام-غرفة خادمة-مطبخ-غرفة غسيل-8حمامات فيلتان.
القسم: 

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20/7/2024
صورة الاعلان: امتلكها الآن! فيلا فاخرة | 8 غرف نوم | جديدة تماماً |

امتلكها الآن! فيلا فاخرة | 8 غرف نوم | جديدة تماماً |

(للبيع)

*تتكون الفيلا: الطابق الأرضي: -غرفة نوم -مجلس -صالتين عائلة -صالة طعام -غرفة خادمة -مطبخ -غرفة غسيل .
القسم: 

اتصل

20/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا جديده علي شارع رئيسي فى مدينة خليفه

امتلك الان فيلا جديده علي شارع رئيسي فى مدينة خليفه

(للبيع)

*الفيلا مكونة من: *طابق أرضي: -2 مدخل -غرفة معيشة -مجلس -غرفة طعام -غرفة نوم -مطبخ -غرفة تخزين .
القسم: 

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20/7/2024
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