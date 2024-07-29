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للبيع | شقة غرفة وصالة| موقع مميز

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صورة الاعلان: للبيع | شقة غرفة وصالة| موقع مميز - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع | شقة غرفة وصالة| موقع مميز * الشقه مكونه من : - غرفه نوم ماستر - غرفه طعام / جلوس - مطبخ - تواليت / غرفه غسيل - بلكونه لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 026592300 الرقم المرجعي : AP982267 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 026592300

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جزيرة الريم- أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/7/2024
رقم الإعلان: 2279196

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امتلك الان ! استيديو | تشطيب فاخر | موقع ممتاز يتكون هذا الاستوديو المريح من: - غرفة نوم / معيشة -.
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29/7/2024
صورة الاعلان: شقه بها غرفه خادمة وبلكونة كبيره بحديقه خاصه - في أبو ظبي الإمارات

شقه بها غرفه خادمة وبلكونة كبيره بحديقه خاصه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

شقه بها غرفه خادمة وبلكونة كبيره بحديقه خاصه الشقة مكونة من : - 3 غرف نوم ماستر - غرفة معيشة / طع.
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29/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان! | شقة واسعة | مع بلكونة كبيرة - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان! | شقة واسعة | مع بلكونة كبيرة

(للبيع)

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امتلك الان! | شقة واسعة | مع بلكونة كبيرة تتكون الشقة من : - غرفة نوم ماستر - غرفة نوم - معيشة /.
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27/7/2024
صورة الاعلان: صفقة رائعة ثلاث غرف نوم بإطلالة جميلة على المارينا - في أبو ظبي الإمارات

صفقة رائعة ثلاث غرف نوم بإطلالة جميلة على المارينا

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

صفقة رائعة ثلاث غرف نوم بإطلالة جميلة على المارينا تتكون هذه الشقة من : - 3 غرف نوم ماستر - بلكون.
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اتصل

27/7/2024
صورة الاعلان: شقة واسعة غرفتين نوم و بلكونة بإطلالة خلابة - في أبو ظبي الإمارات

شقة واسعة غرفتين نوم و بلكونة بإطلالة خلابة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

شقة واسعة غرفتين نوم و بلكونة بإطلالة خلابة تتكون الشقة من : - غرفة نوم ماستر مع بلكونة - غرفة نو.
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اتصل

27/7/2024
صورة الاعلان: انتقل قريبا الي شقة غرفتين نوم مع بلكونه - في أبو ظبي الإمارات

انتقل قريبا الي شقة غرفتين نوم مع بلكونه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

انتقل قريبا الي شقة غرفتين نوم مع بلكونه هذه الشقة تحتوي على: - غرفة النوم ماستر - غرفة نوم - منط.
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26/7/2024
صورة الاعلان: فرصة استثمارية لشقه غرفتين باطلالة بحرية خلابة - في أبو ظبي الإمارات

فرصة استثمارية لشقه غرفتين باطلالة بحرية خلابة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فرصة استثمارية لشقه غرفتين باطلالة بحرية خلابة الشقة مكونة من :- - غرفة نوم ماستر - غرفة نوم - غرف.
القسم: 

اتصل

26/7/2024
صورة الاعلان: شقة 3 غرف نوم + غرفة خادمة / اطلالة بحرية - في أبو ظبي الإمارات

شقة 3 غرف نوم + غرفة خادمة / اطلالة بحرية

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

شقة 3 غرف نوم + غرفة خادمة / اطلالة بحرية شقة تتكون من : - 3 غرف ماستر - غرفه دراسة - غرفة معيشة -.
القسم: 

اتصل

26/7/2024
صورة الاعلان: شقة واسعة غرفتين نوم مع إطلالة جزئية على البحر - في أبو ظبي الإمارات

شقة واسعة غرفتين نوم مع إطلالة جزئية على البحر

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

شقة واسعة غرفتين نوم مع إطلالة جزئية على البحر تحتوي هذه الشقة على: - غرفة النوم ماستر مع ممشى في .
القسم: 

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25/7/2024
صورة الاعلان: شقة مذهلة 3غرف نوم | بلكونه واسعه | اطلاله بحرية - في أبو ظبي الإمارات

شقة مذهلة 3غرف نوم | بلكونه واسعه | اطلاله بحرية

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

شقة مذهلة 3غرف نوم | بلكونه واسعه | اطلاله بحرية -*** تتكون هده الشقه من : - غرفة نوم ماستر - غ.
القسم: 

اتصل

25/7/2024
صورة الاعلان: شقة جيدة للاستثمار مع برج هادئ - في أبو ظبي الإمارات

شقة جيدة للاستثمار مع برج هادئ

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

شقة جيدة للاستثمار مع برج هادئ تتكون هذه الشقة من: - غرفة النوم ماستر - غرفة معيشة/طعام - مطبخ -.
القسم: 

اتصل

24/7/2024
صورة الاعلان: تملك شقة غرفتين وصالة بدون عمولة وبخطه دفع مرنة - في أبو ظبي الإمارات

تملك شقة غرفتين وصالة بدون عمولة وبخطه دفع مرنة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تملك شقة غرفتين وصالة بدون عمولة وبخطه دفع مرنة تتكون الشقة من: - غرفة نوم ماستر - غرفة نوم - غرفة.
القسم: 

اتصل

24/7/2024
صورة الاعلان: فرصة استثمارية | شقه بأطلاله علي المارينا | 0 عمولة - في أبو ظبي الإمارات

فرصة استثمارية | شقه بأطلاله علي المارينا | 0 عمولة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فرصة استثمارية | شقه بأطلاله علي المارينا | 0 عمولة الشقه تطل علي المارينا وتتكون من : * غرفه نو.
القسم: 

اتصل

23/7/2024
صورة الاعلان: استثمر الان شقة بمجتمع المارينا سكوير | بدون عمولة - في أبو ظبي الإمارات

استثمر الان شقة بمجتمع المارينا سكوير | بدون عمولة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

استثمر الان شقة بمجتمع المارينا سكوير | بدون عمولة الشقه تطل علي المارينا وحمام السباحه الشقه مكو.
القسم: 

اتصل

23/7/2024
صورة الاعلان: بالطوابق العليا ! شقة غرفتين نوم بأطلالة مذهلة - في أبو ظبي الإمارات

بالطوابق العليا ! شقة غرفتين نوم بأطلالة مذهلة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

بالطوابق العليا ! شقة غرفتين نوم بأطلالة مذهلة * هذه الشقة تتكون من: - غرفتين نوم ماستر - غرفة معي.
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22/7/2024
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