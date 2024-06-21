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للبيع شاليه بالساحل الشمالى قرية بدر من المالك بدون وسيط

(للبيع)

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صورة الاعلان: للبيع شاليه بالساحل الشمالى قرية بدر من المالك بدون وسيط - في الإسكندرية مصر

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بسم الله ماشاء الله ولاحول ولا قوة الا بالله} من المالك بدون وسيط، ) للبيع اول صف فلل على البحر اول وثاني بروف بمدخل خاص منطقة(٣) الاول بمدخل منفصل ٣نوم ٢ حمام الثاني بمدخل منفصل ٢ نوم ٢ حمام ناصية علي ٣ شوارع والحديقة الاطفال بالخلف غير مجروحة بحري كل الغرف تطل علي البحر وتراه بوضوح الساحل الشمالى قرية#بدر الكيلو٨٢ بجوار مول زهران وعلي بعد ١٠كيلو من مارينا البحر رملي مش صخري ممهد لنزول جميع الاعمار تشطيب فندقي باب مصفح ،بورسلين ،وسراميك الجوهرة ،اطقم وخلاطات ايديال استاندر، جبس مبور ضد الر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: م/محمد
التليفون: 01100001246

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العنوان: قرية بدر- الساحل الشمالى
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 6,000,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/7/2024
رقم الإعلان: 2275750

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع شاليه بالساحل الشمالى قرية بدر من المالك بدون وسيط - في الإسكندرية مصر

للبيع شاليه بالساحل الشمالى قرية بدر من المالك بدون وسيط

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

ماشاء الله ولاحول ولاقوة الا بالله 🔴 من المالك بدون وسيط للبيع اول صف فلل على البحر اول .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

6,000,000 جنيه

21/6/2024
صورة الاعلان: للايجار شاليه بالساحل الشمالى قرية بدر - في الإسكندرية مصر

للايجار شاليه بالساحل الشمالى قرية بدر

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

ماشاء الله ولاحول ولاقوة الا بالله من المالك شاليه برايفت بوول مكيف بالكامل ٣ نوم ٢ حما.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

6,000 جنيه

19/6/2024
صورة الاعلان: للبيع شاليه بالساحل الشمالى قرية بدر من المالك بدون وسيط - في الإسكندرية مصر

للبيع شاليه بالساحل الشمالى قرية بدر من المالك بدون وسيط

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

سم الله ماشاء الله ولاحول ولا قوة الا بالله} 🔴 من المالك بدون وسيط، ) للبيع اول صف فلل على.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

100,000 جنيه

1/6/2024
صورة الاعلان: للبيع شاليه بالساحل الشمالى قرية بدر من المالك بدون وسيط - في الإسكندرية مصر

للبيع شاليه بالساحل الشمالى قرية بدر من المالك بدون وسيط

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

بسم الله ماشاء الله ولاحول ولا قوة الا بالله} 🔴 من المالك بدون وسيط، ) للبيع اول صف فلل عل.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

100,000 جنيه

21/5/2024
صورة الاعلان: للبيع شاليه بالساحل الشمالى قرية بدر من المالك بدون وسيط - في الإسكندرية مصر

للبيع شاليه بالساحل الشمالى قرية بدر من المالك بدون وسيط

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

🔴 من المالك بدون وسيط، ) للبيع اول صف فلل على البحر اول وثاني بروف بمدخل خاص منطقة(.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

100,000 جنيه

19/5/2024
صورة الاعلان: للايجار شاليه بالساحل الشمالى قرية بدر - في الإسكندرية مصر

للايجار شاليه بالساحل الشمالى قرية بدر

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

☃️ الشاليه مكيف بالكامل 🚫 عاءلات فقط منعا للاحراج 🚫 ممنوع اصطحاب الحي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

500 جنيه

18/5/2024
صورة الاعلان: للايجارشاليه بالساحل الشمالى قرية بدر - في الإسكندرية مصر

للايجارشاليه بالساحل الشمالى قرية بدر

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

ماشاء الله ولاحول ولاقوة الا بالله الشاليه مكيف بالكامل عاءلات فقط منعا للاحراج ممنوع اصطحاب الحيوا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

16/5/2024
صورة الاعلان: للايجارشاليه بالساحل الشمالى قرية بدر - في الإسكندرية مصر

للايجارشاليه بالساحل الشمالى قرية بدر

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

ماشاء الله ولاحول ولاقوة الا بالله الشاليه مكيف بالكامل عاءلات فقط منعا للاحراج ممنوع اصطحاب الحيوا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

100,000 جنيه

15/5/2024
صورة الاعلان: للايجار شاليه بالساحل الشمالى قرية بدر - في الإسكندرية مصر

للايجار شاليه بالساحل الشمالى قرية بدر

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

ماشاء الله ولاحول ولاقوة الا بالله ☃️ الشاليه مكيف بالكامل 🚫 عاءلات فقط منعا لل.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

14/5/2024
صورة الاعلان: للايجار شاليه بالساحل الشمالى قرية بدر - في الإسكندرية مصر

للايجار شاليه بالساحل الشمالى قرية بدر

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

ماشاء الله ولاحول ولاقوة الا بالله ☃️ الشاليه مكيف بالكامل 🚫 عاءلات فقط منعا لل.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

14/5/2024
صورة الاعلان: للبيع شاليه بالساحل الشمالى قرية بدر - في الإسكندرية مصر

للبيع شاليه بالساحل الشمالى قرية بدر

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

{بسم الله ماشاء الله ولاحول ولا قوة الا بالله} 🔴 من المالك بدون وسيط، ) للبيع اول صف فلل ع.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

100,000 جنيه

14/5/2024
صورة الاعلان: للبيع شاليه بالساحل الشمالى قرية بدر - في الإسكندرية مصر

للبيع شاليه بالساحل الشمالى قرية بدر

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

للبيع اول صف فلل على البحر اول وثاني بروف بمدخل خاص منطقة(٣) الاول بمدخل منفصل ٣نوم &#.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000,000 جنيه

13/5/2024
صورة الاعلان: أقل سعر شالية تقسيط في الساحل الشمالي - في الإسكندرية مصر

أقل سعر شالية تقسيط في الساحل الشمالي

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

شاليه بحري للبيع بقرية راقيه بالساحل الشمالي بالكيلو 79 مساحة 90 م : 2 غرفه + ريسبشن + 2 حمام مقد.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

3,250,000 جنيه

29/4/2024
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