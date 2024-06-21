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للبيع شاليه بالساحل الشمالى قرية بدر من المالك بدون وسيط
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|بسم الله ماشاء الله ولاحول ولا قوة الا بالله} من المالك بدون وسيط، ) للبيع اول صف فلل على البحر اول وثاني بروف بمدخل خاص منطقة(٣) الاول بمدخل منفصل ٣نوم ٢ حمام الثاني بمدخل منفصل ٢ نوم ٢ حمام ناصية علي ٣ شوارع والحديقة الاطفال بالخلف غير مجروحة بحري كل الغرف تطل علي البحر وتراه بوضوح الساحل الشمالى قرية#بدر الكيلو٨٢ بجوار مول زهران وعلي بعد ١٠كيلو من مارينا البحر رملي مش صخري ممهد لنزول جميع الاعمار تشطيب فندقي باب مصفح ،بورسلين ،وسراميك الجوهرة ،اطقم وخلاطات ايديال استاندر، جبس مبور ضد الر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|م/محمد
|التليفون:
|01100001246
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|العنوان:
|قرية بدر- الساحل الشمالى
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|6,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/7/2024
|رقم الإعلان:
|2275750
ماشاء الله ولاحول ولاقوة الا بالله 🔴 من المالك بدون وسيط للبيع اول صف فلل على البحر اول .
21/6/2024
ماشاء الله ولاحول ولاقوة الا بالله من المالك شاليه برايفت بوول مكيف بالكامل ٣ نوم ٢ حما.
19/6/2024
سم الله ماشاء الله ولاحول ولا قوة الا بالله} 🔴 من المالك بدون وسيط، ) للبيع اول صف فلل على.
1/6/2024
بسم الله ماشاء الله ولاحول ولا قوة الا بالله} 🔴 من المالك بدون وسيط، ) للبيع اول صف فلل عل.
21/5/2024
🔴 من المالك بدون وسيط، ) للبيع اول صف فلل على البحر اول وثاني بروف بمدخل خاص منطقة(�.
19/5/2024
☃️ الشاليه مكيف بالكامل 🚫 عاءلات فقط منعا للاحراج 🚫 ممنوع اصطحاب الحي.
18/5/2024
ماشاء الله ولاحول ولاقوة الا بالله الشاليه مكيف بالكامل عاءلات فقط منعا للاحراج ممنوع اصطحاب الحيوا.
16/5/2024
ماشاء الله ولاحول ولاقوة الا بالله الشاليه مكيف بالكامل عاءلات فقط منعا للاحراج ممنوع اصطحاب الحيوا.
15/5/2024
ماشاء الله ولاحول ولاقوة الا بالله ☃️ الشاليه مكيف بالكامل 🚫 عاءلات فقط منعا لل.
14/5/2024
ماشاء الله ولاحول ولاقوة الا بالله ☃️ الشاليه مكيف بالكامل 🚫 عاءلات فقط منعا لل.
14/5/2024
{بسم الله ماشاء الله ولاحول ولا قوة الا بالله} 🔴 من المالك بدون وسيط، ) للبيع اول صف فلل ع.
14/5/2024
للبيع اول صف فلل على البحر اول وثاني بروف بمدخل خاص منطقة(٣) الاول بمدخل منفصل ٣نوم &#.
13/5/2024
شاليه بحري للبيع بقرية راقيه بالساحل الشمالي بالكيلو 79 مساحة 90 م : 2 غرفه + ريسبشن + 2 حمام مقد.
29/4/2024
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