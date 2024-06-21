للبيع شاليه بالساحل الشمالى قرية بدر من المالك بدون وسيط

بسم الله ماشاء الله ولاحول ولا قوة الا بالله} من المالك بدون وسيط، ) للبيع اول صف فلل على البحر اول وثاني بروف بمدخل خاص منطقة(٣) الاول بمدخل منفصل ٣نوم ٢ حمام الثاني بمدخل منفصل ٢ نوم ٢ حمام ناصية علي ٣ شوارع والحديقة الاطفال بالخلف غير مجروحة بحري كل الغرف تطل علي البحر وتراه بوضوح الساحل الشمالى قرية#بدر الكيلو٨٢ بجوار مول زهران وعلي بعد ١٠كيلو من مارينا البحر رملي مش صخري ممهد لنزول جميع الاعمار تشطيب فندقي باب مصفح ،بورسلين ،وسراميك الجوهرة ،اطقم وخلاطات ايديال استاندر، جبس مبور ضد الر